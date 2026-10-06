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    Ceyhun Bayramovla Qiorqi Zakaraşvilinin görüşündə Orta Dəhlizin əhəmiyyəti qabardılıb

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 18:16
    Ceyhun Bayramovla Qiorqi Zakaraşvilinin görüşündə Orta Dəhlizin əhəmiyyəti qabardılıb

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Qiorqi Zakaraşvilini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    C. Bayramov səfiri təyinatı münasibətilə təbrik edib, ona iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişafı istiqamətində diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Görüşdə iki ölkə arasındakı ənənəvi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin, mövcud olan yüksək səviyyəli əlaqələrin ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynadığı vurğulanıb.

    Azərbaycan-Gürcüstan tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, iqtisadi-ticarət əlaqələri, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat-kommunikasiya layihələri, müdafiə, və təhlükəsizlik və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə edilib. Qarşılıqlı etimada əsaslanan əlaqələrin regionun sabitliyi və inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin önəmi qeyd olunub.

    Tərəflər enerji və nəqliyyat sahələrində həyata keçirilən birgə layihələrin, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Cənub Qaz Dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Orta Dəhlizin, həmçinin Qara dəniz sualtı elektrik enerjisi kabeli kimi "yaşıl enerji" layihələrinin regional və qlobal əhəmiyyətini qabardıblar.

    C. Bayramov post-münaqişə dövründə regionda yaranmış reallıqlar, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan sülh və normallaşma prosesi barədə səfirə ətraflı məlumat verib.

    Q. Zakaraşvili səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirərək, bu vəzifədə xidmət etməyin onun üçün böyük şərəf və məsuliyyət olduğunu vurğulayıb. O, fəaliyyəti dövründə Gürcüstan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini bildirib.

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramovla Qiorqi Zakaraşvilinin görüşündə Orta Dəhlizin əhəmiyyəti qabardılıb
    Ceyhun Bayramovla Qiorqi Zakaraşvilinin görüşündə Orta Dəhlizin əhəmiyyəti qabardılıb
    Ceyhun Bayramovla Qiorqi Zakaraşvilinin görüşündə Orta Dəhlizin əhəmiyyəti qabardılıb

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Gürcüstan
    Foto
    Джейхун Байрамов обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты
    Foto
    Jeyhun Bayramov receives newly appointed Georgian ambassador
    44 - Tezliklə
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