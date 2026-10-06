Джейхун Байрамов обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты
- 06 октября, 2026
- 18:36
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Грузии в Азербайджане Георгия Закарашвили.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД).
Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.
На встрече было подчеркнуто, что традиционные дружественные и добрососедские отношения между двумя странами, существующие связи на высоком уровне играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития азербайджано-грузинских партнерских отношений, а также по вопросам сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте, обороне, безопасности и других областях.
Стороны отметили региональное и глобальное значение совместных энергетических и транспортных проектов, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и Средний коридор, а также проекты в сфере зеленой энергетики, в частности подводный электроэнергетический кабель по дну Черного моря.
Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Посол выразил благодарность за теплый прием, подчеркнув, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для дальнейшего расширения стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.