Джейхун Байрамов обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Грузии в Азербайджане Георгия Закарашвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД).

Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

На встрече было подчеркнуто, что традиционные дружественные и добрососедские отношения между двумя странами, существующие связи на высоком уровне играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития азербайджано-грузинских партнерских отношений, а также по вопросам сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте, обороне, безопасности и других областях.

Стороны отметили региональное и глобальное значение совместных энергетических и транспортных проектов, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и Средний коридор, а также проекты в сфере зеленой энергетики, в частности подводный электроэнергетический кабель по дну Черного моря.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол выразил благодарность за теплый прием, подчеркнув, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для дальнейшего расширения стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.