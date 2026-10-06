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    Джейхун Байрамов обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 18:36
    Джейхун Байрамов обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Грузии в Азербайджане Георгия Закарашвили.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД).

    Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

    На встрече было подчеркнуто, что традиционные дружественные и добрососедские отношения между двумя странами, существующие связи на высоком уровне играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития азербайджано-грузинских партнерских отношений, а также по вопросам сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте, обороне, безопасности и других областях.

    Стороны отметили региональное и глобальное значение совместных энергетических и транспортных проектов, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и Средний коридор, а также проекты в сфере зеленой энергетики, в частности подводный электроэнергетический кабель по дну Черного моря.

    Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Посол выразил благодарность за теплый прием, подчеркнув, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для дальнейшего расширения стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Джейхун Байрамов обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты
    Джейхун Байрамов обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты
    Джейхун Байрамов обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты

    Джейхун Байрамов Георгий Закарашвили Азербайджано-грузинские отношения Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Южный газовый коридор (ЮГК) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
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    Ceyhun Bayramovla Qiorqi Zakaraşvilinin görüşündə Orta Dəhlizin əhəmiyyəti qabardılıb
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    Jeyhun Bayramov receives newly appointed Georgian ambassador
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