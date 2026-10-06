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    İsveç NATO-nun şərq cinahını gücləndirmək üçün Polşada "Patriot" sistemləri yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2026
    • 18:53
    İsveç NATO-nun şərq cinahını gücləndirmək üçün Polşada Patriot sistemləri yerləşdirəcək

    İsveç NATO-nun şərq cinahının müdafiəsini gücləndirmək üçün Polşada "Patriot" zenit-raket kompleksi yerləşdirəcək.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsveçin Baş naziri Ulf Kristersson bildirib.

    O vurğulayıb ki, Ukraynaya hərbi yardımın daşındığı NATO-nun logistika mərkəzini qorumaq üçün Polşaya 100-ə yaxın İsveç hərbçisi də göndəriləcək. İsveç qüvvələri Polşada Niderlandın hərbi kontingentini əvəz edəcək.

    Qeyd olunub ki, "Patriot" sisteminin yerləşdirilməsinə dekabrda başlanması planlaşdırılır.

    Xatırladaq ki, sentyabrda Polşa tərkibinə Ukrayna, Böyük Britaniya, Almaniya, Danimarka, Fransa, İtaliya, Niderland, Norveç, İspaniya və İsveçin daxil olduğu raket əleyhinə müdafiə koalisiyasına qoşulub.

    Ulf Kristersson Patriot zenit-raket kompleksi Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Polşa
    Швеция развернет системы Patriot в Польше для усиления восточного фланга НАТО
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