Швеция развернет системы Patriot в Польше для усиления восточного фланга НАТО

Швеция разместит в Польше ЗРК Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Он заявил, что в Польшу также направят около 100 шведских военнослужащих для защиты логистического центра НАТО, через который поставляется военная помощь Украине. Шведские силы заменят в Польше нидерландский военный контингент.

Отмечается, что развертывание Patriot планируется начать в декабре.

Напомним, что в сентябре Польша присоединилась к коалиции по противоракетной обороне (ПРО), в которую входят Украина, Великобритания, Германия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.