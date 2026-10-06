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    Швеция развернет системы Patriot в Польше для усиления восточного фланга НАТО

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 18:24
    Швеция развернет системы Patriot в Польше для усиления восточного фланга НАТО

    Швеция разместит в Польше ЗРК Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

    Он заявил, что в Польшу также направят около 100 шведских военнослужащих для защиты логистического центра НАТО, через который поставляется военная помощь Украине. Шведские силы заменят в Польше нидерландский военный контингент.

    Отмечается, что развертывание Patriot планируется начать в декабре.

    Напомним, что в сентябре Польша присоединилась к коалиции по противоракетной обороне (ПРО), в которую входят Украина, Великобритания, Германия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

    İsveç NATO-nun şərq cinahını gücləndirmək üçün Polşada "Patriot" sistemləri yerləşdirəcək
    44 - Tezliklə
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