Швеция развернет системы Patriot в Польше для усиления восточного фланга НАТО
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 18:24
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Швеция разместит в Польше ЗРК Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Он заявил, что в Польшу также направят около 100 шведских военнослужащих для защиты логистического центра НАТО, через который поставляется военная помощь Украине. Шведские силы заменят в Польше нидерландский военный контингент.
Отмечается, что развертывание Patriot планируется начать в декабре.
Напомним, что в сентябре Польша присоединилась к коалиции по противоракетной обороне (ПРО), в которую входят Украина, Великобритания, Германия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.
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