İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Ruy Jorje: "Azərbaycanın U-20 millisi olaraq yolun başlanğıcındayıq"

    İdman
    • 06 oktyabr, 2026
    • 18:28
    Ruy Jorje: Azərbaycanın U-20 millisi olaraq yolun başlanğıcındayıq

    Azərbaycanın U-20 millisi yolun başlanğıcındadır.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu adıçəkilən yığmanın baş məşqçisi Ruy Jorje Yaponiya (U-20) seçməsinə qarşı yoxlama oyunundan sonra baş tutan mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis güclü rəqibə qarşı mübarizə apardıqlarını bildirib:

    "Hazırda yolun başlanğıcındayıq. Futbolçularda fiziki çatışmazlığın olması normaldır. Bunun üçün matç ərzində tez-tez dəyişikliyə gedirdik. Gələcəkdə futbolçular çatışmazlıqları aradan qaldıracaqlar".

    O, Moldovaya qarşı keçirdikləri əvvəlki yoxlama oyununda daha çox səhvə yol verdiklərini vurğulayıb:

    "Moldova ilə matçda müdafiədə çox səhvlərə yol verməmişdik. Əksinə, hücum xəttində yaxşı çıxış edə bilmirdik. Təəssüf ki, həmin qarşılaşmada səhvlər daha çox nəzərə çarpırdı. Öz səhvlərimizin üzərində işləyəcəyik".

    R.Jorje ümumilikdə Yaponiya ilə matçda futbolçuların çıxışından razı qaldığını söyləyib:

    "Bugünkü matçda qol vura bilmədik. Lakin qapımızda qol da görmədik. Bu, məni sevindirən məqamlardan idi. Çalışacağıq ki, yaxın gələcəkdə daha da yaxşı formada çıxış edək".

    Baş məşqçi 2027-ci ildə keçiriləcək dünya çempionatında layiqli çıxış etmək istədiklərini dilə gətirib:

    "Etiraf etmək lazımdır ki, mundialda iştirak edəcək yığmalar bizdən çox güclüdürlər. Onlar uğur qazanaraq dünya çempionatına vəsiqə qazanıblarsa, biz bu turnirdə ev sahibi olaraq çıxış edəcəyik. Əsas məqsədimiz odur ki, aradakı böyük fərqləri aradan qaldıraq. Bunun üçün çox çalışmalıyıq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - Yaponiya qarşılaşmasının əsas vaxtı qolsuz bərabərliklə başa çatıb. Yığmamız penaltilər seriyasında 5:4 hesablı qələbəyə sevinib.

    Ruy Jorje Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisi
    Руй Жорже: Сборная Азербайджана U-20 находится в начале своего пути
    Rui Jorge: Azerbaijan U20 national team - at beginning of its journey
    MiniBoss
    MiniBoss

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