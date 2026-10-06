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    Руй Жорже: Сборная Азербайджана U-20 находится в начале своего пути

    Спорт
    • 06 октября, 2026
    • 19:01
    Руй Жорже: Сборная Азербайджана U-20 находится в начале своего пути

    Сборная Азербайджана U-20 находится в начале своего пути.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом заявил главный тренер сборной U-20 Руй Жорже на пресс-конференции, после контрольного матча против сборной Японии (U-20).

    Специалист отметил, что они боролись против сильного соперника и добавил, что в целом остался доволен выступлением футболистов в матче с Японией:

    "В сегодняшнем матче мы не смогли забить гол. Однако и в наши ворота голов пропущено не было. Это был один из моментов, который меня порадовал. Мы постараемся в ближайшем будущем выступать в еще лучшей форме".

    Отметим, что сборная Азербайджана по футболу U-20 победила команду Японии в контрольном матче в Габале, обыграв соперника в серии пенальти (5:4).

    Сборная Азербайджана по футболу U-20 Руй Жорже Контрольный матч Япония
    Ruy Jorje: "Azərbaycanın U-20 millisi olaraq yolun başlanğıcındayıq"
    Rui Jorge: Azerbaijan U20 national team - at beginning of its journey
    MiniBoss
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