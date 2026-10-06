Руй Жорже: Сборная Азербайджана U-20 находится в начале своего пути

Сборная Азербайджана U-20 находится в начале своего пути.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом заявил главный тренер сборной U-20 Руй Жорже на пресс-конференции, после контрольного матча против сборной Японии (U-20).

Специалист отметил, что они боролись против сильного соперника и добавил, что в целом остался доволен выступлением футболистов в матче с Японией:

"В сегодняшнем матче мы не смогли забить гол. Однако и в наши ворота голов пропущено не было. Это был один из моментов, который меня порадовал. Мы постараемся в ближайшем будущем выступать в еще лучшей форме".

Отметим, что сборная Азербайджана по футболу U-20 победила команду Японии в контрольном матче в Габале, обыграв соперника в серии пенальти (5:4).