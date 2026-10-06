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    Azərbaycanın U-20 millisi yoxlama oyununda Yaponiyaya qalib gəlib

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2026
    • 18:08
    Azərbaycanın U-20 millisi yoxlama oyununda Yaponiyaya qalib gəlib

    Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması yoxlama oyununda Yaponiyanın U-20 millisi ilə üz-üzə gəlib.

    "Report"un bölgəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşmanın əsas vaxtı qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.

    Qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə vaxt oynanılmadan birbaşa penaltilər seriyasına keçilib. Burada daha dəqiq oynayan (5:4) Ruy Jorjenin baş məşqçisi olduğu təmsilçimiz qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-20 komandası ilk yoxlama matçında Moldovaya 0:1 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycanın U-20 millisi yoxlama oyununda Yaponiyaya qalib gəlib
    Azərbaycanın U-20 millisi yoxlama oyununda Yaponiyaya qalib gəlib

    Ruy Jorje İnqilab Məmmədov Azərbaycanın U-20 millisi
    Foto
    Сборная Азербайджана U-20 победила Японию в серии пенальти
    Foto
    Azerbaijan U20 claim friendly win over Japan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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