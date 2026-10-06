Azərbaycanın U-20 millisi yoxlama oyununda Yaponiyaya qalib gəlib
Futbol
- 06 oktyabr, 2026
- 18:08
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması yoxlama oyununda Yaponiyanın U-20 millisi ilə üz-üzə gəlib.
"Report"un bölgəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşmanın əsas vaxtı qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.
Qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə vaxt oynanılmadan birbaşa penaltilər seriyasına keçilib. Burada daha dəqiq oynayan (5:4) Ruy Jorjenin baş məşqçisi olduğu təmsilçimiz qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-20 komandası ilk yoxlama matçında Moldovaya 0:1 hesabı ilə uduzub.
Foto
Foto
Son xəbərlər
05:54
"The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaqDigər ölkələr
05:24
Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıbDigər ölkələr
04:55
Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıbDigər ölkələr
04:28
"Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıbDigər ölkələr
03:51
"Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırırDigər ölkələr
03:07
Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıbXarici siyasət
02:55
Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edirDigər ölkələr
02:13
Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enibDigər ölkələr
01:41