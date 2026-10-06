Сборная Азербайджана U-20 победила Японию в серии пенальти
Футбол
- 06 октября, 2026
- 18:22
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Сборная Азербайджана по футболу U-20 победила команду Японии в контрольном матче в Габале, обыграв соперника в серии пенальти (5:4).
Как передает корреспондент Report из Габалы, основное время матча на городском стадионе завершилось без голов.
Победитель определился в серии пенальти - точнее при исполнении ударов оказались подопечные главного тренера Руя Жорже.
Отметим, что в первом контрольном матче сборная Азербайджана U-20 уступила Молдове со счетом 0:1.
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