Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Сборная Азербайджана U-20 победила Японию в серии пенальти

    Футбол
    • 06 октября, 2026
    • 18:22
    Сборная Азербайджана U-20 победила Японию в серии пенальти

    Сборная Азербайджана по футболу U-20 победила команду Японии в контрольном матче в Габале, обыграв соперника в серии пенальти (5:4).

    Как передает корреспондент Report из Габалы, основное время матча на городском стадионе завершилось без голов.

    Победитель определился в серии пенальти - точнее при исполнении ударов оказались подопечные главного тренера Руя Жорже.

    Отметим, что в первом контрольном матче сборная Азербайджана U-20 уступила Молдове со счетом 0:1.

    Сборная Азербайджана U-20 победила Японию в серии пенальти
    Сборная Азербайджана U-20 победила Японию в серии пенальти

    Сборная Азербайджана по футболу U-20 Руй Жорже Контрольный матч Габала
    Фото
    Azərbaycanın U-20 millisi yoxlama oyununda Yaponiyaya qalib gəlib
    Фото
    Azerbaijan U20 claim friendly win over Japan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей