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    ТРАСЕКА обозначила ключевые условия для роста перевозок через Средний коридор

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 12:48
    ТРАСЕКА обозначила ключевые условия для роста перевозок через Средний коридор

    Существенные дополнительные объемы грузоперевозок могут быть привлечены на маршрут Среднего коридора при условии оптимизации таможенных и санитарных процедур, а также улучшения качества сервисной инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    "Существует значительное количество грузов, которые могли бы активнее использовать Средний коридор, однако для этого необходимо уделить внимание таможенному администрированию, санитарному контролю, а также наладить ряд сопутствующих сервисов, способных стимулировать перенаправление этих дополнительных грузопотоков на данный маршрут", - отметил Ж. Чориев.

    Как подчеркнул генсек ТРАСЕКА, для полноценного раскрытия транзитных возможностей коридора требуется расширение товарной номенклатуры перевозок, в том числе за счет генеральных грузов и промышленного оборудования. Эффективному функционированию маршрута также мешают локальные инфраструктурные и логистические "узкие места", в частности, нехватка паромных судов на Черном море, вследствие чего время простоя автомобильного транспорта в портах может составлять несколько суток.

    Ж. Чориев акцентировал внимание на том, что упрощение административных процедур, введение взаимно признаваемых электронных цифровых подписей и модернизация сервисного обслуживания создадут более конкурентоспособные условия для грузоотправителей на всей протяженности маршрута.

    Жасурбек Чориев ТРАСЕКА Средний коридор
    TRASEKA Orta Dəhlizlə daşımaların artması üçün əsas şərtləri açıqlayıb
    TRACECA outlines key conditions for freight transport growth via Middle Corridor
    44 filmi
    44 filmi

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