ТРАСЕКА обозначила ключевые условия для роста перевозок через Средний коридор

Существенные дополнительные объемы грузоперевозок могут быть привлечены на маршрут Среднего коридора при условии оптимизации таможенных и санитарных процедур, а также улучшения качества сервисной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

"Существует значительное количество грузов, которые могли бы активнее использовать Средний коридор, однако для этого необходимо уделить внимание таможенному администрированию, санитарному контролю, а также наладить ряд сопутствующих сервисов, способных стимулировать перенаправление этих дополнительных грузопотоков на данный маршрут", - отметил Ж. Чориев.

Как подчеркнул генсек ТРАСЕКА, для полноценного раскрытия транзитных возможностей коридора требуется расширение товарной номенклатуры перевозок, в том числе за счет генеральных грузов и промышленного оборудования. Эффективному функционированию маршрута также мешают локальные инфраструктурные и логистические "узкие места", в частности, нехватка паромных судов на Черном море, вследствие чего время простоя автомобильного транспорта в портах может составлять несколько суток.

Ж. Чориев акцентировал внимание на том, что упрощение административных процедур, введение взаимно признаваемых электронных цифровых подписей и модернизация сервисного обслуживания создадут более конкурентоспособные условия для грузоотправителей на всей протяженности маршрута.