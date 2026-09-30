Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Хиджран Абдуллаева: Освобожденные территории с каждым днем становятся все более благоустроенными

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 07:41
    Хиджран Абдуллаева: Освобожденные территории с каждым днем становятся все более благоустроенными

    Мы покинули родное село в 1988 году. Не знаю, что сказать, на глаза наворачиваются слезы.

    Об этом в интервью Report рассказала бывшая вынужденная переселенка Хиджран Абдуллаева, переехавшая в Ходжавенд.

    По словам бывшей вынужденной переселенки, освобожденные от оккупации территории с каждым днем становятся все более благоустроенными.

    "Я возвращаюсь вместе с сестрой. К сожалению, родителей уже нет в живых. Пусть всевышний упокоит души наших шехидов, хранит нашего президента, ветеранов и участников войны. Благодаря им мы возвращаемся домой", - подытожила она.

    Великое возвращение Вынужденные переселенцы Ходжавенд
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