Хиджран Абдуллаева: Освобожденные территории с каждым днем становятся все более благоустроенными
Внутренняя политика
- 30 сентября, 2026
- 07:41
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Мы покинули родное село в 1988 году. Не знаю, что сказать, на глаза наворачиваются слезы.
Об этом в интервью Report рассказала бывшая вынужденная переселенка Хиджран Абдуллаева, переехавшая в Ходжавенд.
По словам бывшей вынужденной переселенки, освобожденные от оккупации территории с каждым днем становятся все более благоустроенными.
"Я возвращаюсь вместе с сестрой. К сожалению, родителей уже нет в живых. Пусть всевышний упокоит души наших шехидов, хранит нашего президента, ветеранов и участников войны. Благодаря им мы возвращаемся домой", - подытожила она.
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