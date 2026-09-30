Хиджран Абдуллаева: Освобожденные территории с каждым днем становятся все более благоустроенными

Мы покинули родное село в 1988 году. Не знаю, что сказать, на глаза наворачиваются слезы.

Об этом в интервью Report рассказала бывшая вынужденная переселенка Хиджран Абдуллаева, переехавшая в Ходжавенд.

По словам бывшей вынужденной переселенки, освобожденные от оккупации территории с каждым днем становятся все более благоустроенными.

"Я возвращаюсь вместе с сестрой. К сожалению, родителей уже нет в живых. Пусть всевышний упокоит души наших шехидов, хранит нашего президента, ветеранов и участников войны. Благодаря им мы возвращаемся домой", - подытожила она.