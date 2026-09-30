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    Пять азербайджанских вузов вошли в Мировой рейтинг университетов THE — 2027

    Наука и образование
    • 30 сентября, 2026
    • 08:41
    Пять азербайджанских вузов вошли в Мировой рейтинг университетов THE — 2027

    Опубликованы результаты Мирового рейтинга университетов на 2027 год, составленного Times Higher Education (THE). В этом году число представленных в рейтинге азербайджанских университетов увеличилось с четырех до пяти.

    Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство по науке и высшему образованию.

    Согласно результатам, Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом, поднялся с диапазона 801–1000 в диапазон 701–800 и показал самый высокий результат среди азербайджанских университетов. Бакинский государственный университет занял позицию в диапазоне 1601–1800, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности - 1801–2000, Азербайджанский технический университет - 2001+.

    Одним из важных нововведений в результатах рейтинга этого года стало первое включение в него Азербайджанского медицинского университета (АТУ). Он вошел в рейтинг в диапазоне 2001+.

    В целом в Мировом рейтинге университетов THE - 2027 представлены 2 297 высших учебных заведений из 118 стран. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 4%.

    В этом году также изменен формат рейтинга, чтобы более точно отображать позиции университетов. Если в предыдущие годы отдельно указывались позиции первых 200 университетов, то с этого года индивидуально ранжируются первые 300 вузов. Университеты, занимающие позиции ниже 300-го места, сгруппированы по более узким диапазонам. В результате число диапазонов рейтинга увеличилось с 10 до 18.

    Times Higher Education 2027 Государственное агентство по науке и высшему образованию
    Azərbaycan universitetlərinin THE reytinqində təmsilçiliyi genişlənib
    Azerbaijani universities expand presence in THE rankings
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