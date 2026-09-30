На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 30 сентября, 2026
- 08:23
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Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.