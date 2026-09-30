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    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 30 сентября, 2026
    • 08:23
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Бабека, в направлении центра;

    3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Проблема пробок в Баку
    Фото
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
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