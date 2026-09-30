На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.