Путь к миру: Преодоление напряженности между Азербайджаном и Арменией

Напряженные отношения между Азербайджаном и Арменией представляют собой значительное препятствие для региональной стабильности на Южном Кавказе.

Напряженные отношения между Азербайджаном и Арменией представляют собой значительное препятствие для региональной стабильности на Южном Кавказе.

После распада Советского Союза в 1991 году Армения начала военную кампанию против Азербайджана, которая продолжалась до прекращения огня в 1994 году.

Армения оккупировала Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов, что составляет более 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана.

В результате политики этнической чистки, проводимой вооруженными силами Армении, более 30 тысяч этнических азербайджанцев были убиты, около миллиона были вынуждены покинуть свои родные дома.

Несмотря на прекращение огня, конфликт оставался замороженным, время от времени вспыхивая, вплоть до второй Карабахской войны в 2020 году.

Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию в ответ на очередное военное нападение Армении на позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты. Таким образом, в результате 44-дневной Отечественной войны в 2020 году и локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в 2023 году, Азербайджан освободил свои территории и восстановил территориальную целостность и суверенитет.

На протяжении десятилетий Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева последовательно выступал за мир, подчеркивая важность восстановления своей территориальной целостности, что в конечном итоге приведет к прочной стабильности в регионе Южного Кавказа.

Несмотря на прошлое, руководство Азербайджана неустанно работает над поддержанием открытого диалога с армянской стороной. Недавнее заявление азербайджанского лидера о том, что две страны "как никогда близки" к заключению мирного договора, отражает искреннее стремление официального Баку перевернуть страницу вражды.

Подход Азербайджана к миру тесно связан с более широкой региональной стратегией страны, где большое внимание уделяется экономическому развитию, модернизации инфраструктуры и интеграции в мировую экономику как основам стабильности и процветания.

В отличие от Армении, Азербайджан, начиная с момента восстановления независимости, активно использовал энергетические ресурсы для развития не только своей экономики, но и для укрепления дипломатических отношений. Стратегическое использование доходов от продажи нефти и газа стимулировало рост в различных секторах экономики, что позволило стране стать ключевым игроком на региональных энергетических рынках и за их пределами. Эта экономическая мощь также способствовала активной внешней политике Азербайджана, направленной на поддержание мира и стабильности на Южном Кавказе, а также на диверсификацию несырьевой экономики.

Предложения официального Баку относительно мирного договора с Ереваном основаны на международном праве и принципах территориальной целостности. Готовность страны к диалогу, даже после достижения военных успехов, свидетельствует о предпочтении дипломатических решений вместо продолжения конфликта.

Международные акторы, включая НАТО и Европейский союз, стремятся внести вклад в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, что в свою очередь свидетельствует о признании важности Южного Кавказа для более широких ландшафтов европейской и азиатской безопасности. Заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о наличии прогресса между странами на пути к миру, подчеркивают большой потенциал установления стабильности и мира на Южном Кавказе.

По мере того как Баку и Ереван приближаются к историческому мирному соглашению, международное сообщество должно сыграть вспомогательную роль в обеспечении того, чтобы не упустить этот шанс. Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией может послужить образцом для разрешения других затяжных конфликтов в разных частях мира, продемонстрировав, что даже самая укоренившаяся напряженность поддается мирному урегулированию.

Стабильность и мир на Южном Кавказе при наличии мудрого руководства и поддержки мировых акторов достижимы, что может создать прецедент для разрешения конфликтов в XXI веке.

Тахир Фарук, председатель комитета по международным отношениям Совета редакторов пакистанских газет, главный редактор пакистанского издания "Daily Ittehad Media Group и Pakistan Economic Net".