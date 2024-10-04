В рамках COP29 в Азербайджан будет приглашена молодежь из 35 стран

Молодежь из 35 стран будет приглашена в "Молодежный лагерь по изменению климата", который планируется организовать в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Молодежь из 35 стран будет приглашена в "Молодежный лагерь по изменению климата", который планируется организовать в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявила молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова на конференции по ускорению исследований и сотрудничества в области климатической деятельности, проводимой в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

По ее словам, цель проекта заключается в том, чтобы молодежь и после мероприятия проводила в своих странах просветительскую работу в этом направлении.

"Важно, чтобы межпоколенческий диалог по климатической деятельности осуществлялся не только в Азербайджане, но и во всем мире", - отметила она.