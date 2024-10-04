О нас

В рамках COP29 в Азербайджан будет приглашена молодежь из 35 стран

В рамках COP29 в Азербайджан будет приглашена молодежь из 35 стран Молодежь из 35 стран будет приглашена в "Молодежный лагерь по изменению климата", который планируется организовать в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
4 октября 2024 г. 11:33
В рамках COP29 в Азербайджан будет приглашена молодежь из 35 стран

Молодежь из 35 стран будет приглашена в "Молодежный лагерь по изменению климата", который планируется организовать в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявила молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова на конференции по ускорению исследований и сотрудничества в области климатической деятельности, проводимой в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

По ее словам, цель проекта заключается в том, чтобы молодежь и после мероприятия проводила в своих странах просветительскую работу в этом направлении.

"Важно, чтобы межпоколенческий диалог по климатической деятельности осуществлялся не только в Азербайджане, но и во всем мире", - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Young people from 35 countries to attend COP29 in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində 35 ölkədən gənclər Azərbaycana dəvət ediləcək

Самое читаемое

MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
ВидеоЧисло погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
27 сентября 2024 г. 23:19
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
28 сентября 2024 г. 04:27
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
СМИ: дочь лидера группировки Хезболла погибла при ударе Израиля по Бейруту
СМИ: дочь лидера группировки "Хезболла" погибла при ударе Израиля по Бейруту
28 сентября 2024 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi