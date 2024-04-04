Макрон продолжает оправдывать свое прозвище "президента богатых"

В конце марта премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о новой реформе системы страхования от безработицы, третьей за последние три года. Поспешность правительства тем более сомнительна, что оно не смогло оценить последствия двух предыдущих реформ,

В конце марта премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о новой реформе системы страхования от безработицы, третьей за последние три года. Подобная поспешность напрашивается на определенные вопросы тем более, что оно пока не успело оценить последствия двух предыдущих реформ, а новая будет ощущаться еще острее в нынешних экономических условиях.

Пока все формальности соблюдены: правительство собирается позволить работодателям и профсоюзам завершить переговоры по трудоустройству пожилых людей, которые включены в раздел о компенсациях для людей старше 55 лет. Переговоры, которые должны были завершиться в среду, по их просьбе были продлены до 8 апреля.

Однако Габриэль Атталь был достаточно откровенен о планах французского правительства вернуть себе контроль над системой страхования по безработице, а также сократить до минимума период, в течение которого безработные могут получать выплаты, находясь в поиске новой работы.

В период экономического кризиса, когда дефицит государственного бюджета становится неконтролируемым из-за спада в экономике Европы, и Франции в частности, французское правительство стремится сэкономить несколько миллиардов евро на системе пособий по безработице. По данным Le Monde, рассматриваются три пути: сокращение нынешнего восемнадцатимесячного периода выплаты пособия, пересмотр периода работы, дающего право на получение пособия, и снижение размера пособия.

Хотя новая реформа социальных пособий - это еще один признак того, что французское правительство закручивает гайки в обход интересов наиболее уязвимых слоев общества, поспешный подход Атталя к тому, что он считает исправлением текущей ситуации с безработицей, связан с другим. Широко распространено мнение, что это причина чисто экономическая.

Считается, что этой новой атакой на безработных (третьей за последние годы) французское правительство выбрало новую цель. После пенсионной реформы, направленной непосредственно на пенсионеров, новым способом экономии денег правительство Эмманюэля Макрона, как полагают, станет изменение периода, в течение которого безработные могут получать свои социальные пособия, на что между прочим они отчисляли налоги. Продолжительность выплат по безработице была сокращена с 18 месяцев до 12 по желанию французского правительства и в противовес профсоюзам.

Эмманюэль Макрон, прозванный "президентом богатых", изложил план по улучшению французской экономики, в котором он рассчитывал переломить ситуацию в пользу более бедных слоев общества. Однако результат оказался противоположным.

На первом месте в его повестке стояли реформа системы пособий по безработице и борьба с ней (на момент вступления Макрона в должность ее уровень составлял 10,1 %), снижение подоходного налога и корпоративных налогов - с 33 % до 25 %.

По данным агентства Anadolu, Матье Плане, экономист OFCE и автор доклада, указал на возникшую поляризацию. "В проигрыше от экономической политики правительства оказываются беднейшие слои населения, безработные и пенсионеры".

По оценкам OFCE, у 5% населения Франции уровень жизни снизится на 240 евро в месяц, в то время как у 5% самых богатых он увеличится на 2 905 евро.

"Из 17 миллиардов евро, распределенных между домохозяйствами с начала пятилетнего периода, более четверти (около 4,5 миллиарда евро) пошли на поддержку дохода 5% самых богатых домохозяйств".

Задавленное масштабами бюджетного дефицита, правительство отступает от обещания, данного в 2023 году, увязать ужесточение системы компенсаций с улучшением ситуации на рынке труда.

"Нынешняя инициатива будет истолкована как удар по самым незащищенным слоям населения ради обещания, которое он должен был дать рейтинговым агентствам. После противостояния пенсионной реформе развод с профсоюзами становится еще более значимым", - пишет Le Monde.

Джамал Мустафаев