Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ

Обсуждение в Конгрессе США акта о "агрессии" Азербайджана против Карабаха является частью западного сценария, направленного на создание напряженности в регионе при помощи Армении. Заместитель председателя группы по армянскому вопросу в Конгрессе, Адам Шиф

Обсуждение в Конгрессе США акта об "агрессии" Азербайджана против Карабаха является частью сценария Запада, направленного на создание напряженности в регионе при помощи Армении.

В законодательной инициативе заместителя председателя группы по армянскому вопросу в Конгрессе Адама Шиффа отмечается, что действия Азербайджана против "народа Арцаха" привели к гуманитарной катастрофе и этнической чистке, в связи с чем конгрессмен призывает "восстановить справедливость".

В числе требований Шиффа создание Фонда восстановления доходов "Арцаха", который должен конфисковывать активы Азербайджана и использовать их для выплаты компенсаций армянам, якобы ставшими беженцами в результате "военного нападения" Азербайджана. Шифф также предложил упрощенную процедуру подачи заявок для "переселенных армян", чтобы они могли обращаться за компенсациями из этого фонда.

Кроме того, в числе требований - наложение визовых ограничений на высокопоставленных азербайджанских чиновников и членов их семей, участвовавших в "военном нападении" на "Арцах". Законодательная инициатива Шиффа получила поддержку ряда конгрессменов, в числе которых Фрэнк Паллоне, Анна Эшу , Гейб Амо, Джойс Битти, Джим Коста, Джош Готтхаймер, Даг ЛаМалфа, Сет Магазинер, Джеймс Макговерн, Грейс Менг, Кевин Маллин, Грейс Наполитано, Элеонора Холмс Нортон, Ян Шаковски, Линда Санчес, Брэд Шерман, Дина Титус и Лори Трахан.

Очевидно, что подобная инициатива Шиффа - это очередная провокация США против Азербайджана, за которой стоит администрация Байдена. Шифф и его сторонники способствуют обострению отношений между США и Азербайджаном, ведя их к катастрофе. Законодательная инициатива Шиффа, предполагающая отъем госсредств Азербайджана в пользу "карабахских армян" представляет собой наглядный пример воровства и мошенничества.

Похожие провокации со стороны Запада также наблюдаются и на других международных площадках. Так, США заблокировали процесс получения Азербайджаном кредита Азиатского банка развития. США также вновь применили 907-ю поправку, которая является примером лицемерного и несправедливого санкционного режима США против Азербайджана.

Но при этом Вашингтон проводит совместные военные учения с Арменией, поставляет оружие Еревану как напрямую, так и с помощью своих сателлитов и союзников. 5 апреля 2024 года США и их европейские союзники договорились о новом "плане Маршала" для Армении.

Подобные провокационные действия администрации Байдена, особенно инициатива Шиффа, привели отношения между США и Азербайджаном к точке невозврата. США превращаются во "вторую Францию", чья антиазербайджанская политика привела к краху отношений с Баку. Вашингтон понимает, что возможный мир в регионе стал бы непреодолимым препятствием для внешнего вмешательства, поэтому стремится спровоцировать напряженность, используя Армению как слабое звено.

Эти попытки частично могут быть успешны, поскольку Армения уже начала обвинять Азербайджан якобы в этнических чистках и избегает мирных переговоров, все более серьезно размышляя о реванше. Однако это приведет Армению к самоуничтожению, так как новый всплеск напряженности в регионе не сулит ничего хорошего для Еревана. Но США и Францию не интересует судьба Армении.

С другой стороны, провокационные шаги администрации Байдена ухудшают двусторонние отношения между США и самым сильным актором региона - Азербайджаном. Официальный Баку не оставит подобные шаги без ответа, и если США решат дать ход законодательной инициативе проармянских конгрессменов во главе с Шиффом, это станет концом политики Вашингтона на Южном Кавказе. В качестве ответных мер Азербайджан заблокирует все транспортные проекты США в регионе, включая выход к Центральной Азии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда решительно выступает в защиту национальных интересов Азербайджана, и никогда не пожертвует интересами и суверенитетом страны в угоду играм внешних акторов.

А Соединенным Штатам не стоит забывать, что Вашингтону вновь понадобится помощь Азербайджана, как это было во время американской операции в Афганистане, когда США были крайне уважительны и учтивы в отношении официального Баку, регулярно обращаясь за помощью к нашей стране.

Но нынешние действия администрации Байдена ведут двусторонние отношения к полному краху, восстановить которые будет практически невозможно.

Аналитическая группа Report