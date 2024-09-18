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Пезешкиан назначил своего зятя на должность в Администрации президента

Пезешкиан назначил своего зятя на должность в Администрации президента Хасан Меджиди, зять президента Ирана Масуда Пезешкиана, назначен на должность исполнительного помощника руководителя Администрации президента.
Аналитика
18 сентября 2024 г. 17:13
Пезешкиан назначил своего зятя на должность в Администрации президента

Хасан Меджиди, зять президента Ирана Масуда Пезешкиана, назначен на должность исполнительного помощника руководителя Администрации президента.

Как сообщает Report, информацию распространило издание "Azad İran" (Свободный Иран).

Отмечается, что Хасан Меджиди является супругом дочери президента Ирана Захры Пезешкиан. Он является финансовым экспертом. До назначения на эту должность Меджиди работал в частной компании.

По информации издания, иранские СМИ и социальные сети подвергли критике президента Пезешкиана за то, что в поездке в Ирак его сопровождали дочь и зять.

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Версия на азербайджанском языке Pezeşkian Prezident Administrasiyasında kürəkəninə vəzifə verib

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