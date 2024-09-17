Почему задерживается исполнение смертного приговора террористу, напавшему на посольство Азербайджана в Тегеране? - Баку может отозвать посла

12:57

Исполнение приговора террористу, признанному виновным в совершении вооруженного нападения на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране в январе 2023 года, затягивается уже длительное время.

Вскоре после инцидента террорист был арестован, суд в Иране вынес ему смертный приговор. С момента вынесения этого решения прошло достаточно времени, однако до сих пор неизвестно, когда приговор будет приведен в исполнение. Событие находится в центре внимания азербайджанского общества и внимательно отслеживается СМИ.

Как стало известно Report из дипломатических источников, если приговор не будет приведен в исполнение в ближайшее время, то Азербайджан может вновь отозвать своего посла в Иране.

Почему же задерживается исполнение судебного решения? Наше расследование привело к ряду предположений. В частности, если посмотреть на жизненный путь гражданина ИРИ Ясина Хусейнзаде, совершившего этот теракт, то выявляется ряд интересных фактов. 55-летний Ясин Хусейнзаде участвовал в рядах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ирано-иракской войне. Он также какое-то время участвовал в войне в составе 31-й дивизии Ашура. До 1999 года он работал водителем грузовика в штабе КСИР в Тебризе и оттуда вышел на пенсию. С 1999 по 2006 год Ясин Хусейнзаде был командиром сил "Басидж", связанных с мечетью Ялдур в Меренде. По некоторым данным, он до сих пор поддерживает связь с базой "Басидж". Есть даже информация о том, что Хусейнзаде участвовал вместе с силами "Басидж" и КСИР в подавлении антиправительственных протестов в Букане и Мераге в минувшие месяцы.

Вероятно, тот факт, что он является членом КСИР, затягивает исполнение приговора в отношении террориста, виновного в убийстве сотрудника азербайджанского посольства и ранении двух других. Именно КСИР препятствует исполнению смертного приговора. Еще в январе этого года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил позицию официального Баку, заявив, что посольство может возобновить свою деятельность при выполнении иранской стороной двух условий: во-первых, преступник должен получить заслуженное наказание, во-вторых Иран должен дать полные гарантии безопасности сотрудников азербайджанского посольства.

Отметим, что 27 января 2023 года вооруженный автоматом Калашникова террорист напал на посольство Азербайджана, в результате чего был убит начальник службы охраны посольства и ранены два человека.