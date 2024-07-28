Предвзятость западных СМИ: Как двойные стандарты проявляют себя в борьбе с изменением климата

Новый всплеск активности в разведке месторождений нефти и газа в 2024 году угрожает высвободить почти 12 млрд тонн выбросов, которые оказывают прямое влияние на рост средней температуры планеты. Причем самые богатые страны мира, такие как США и Великобрит

Новый всплеск активности в разведке месторождений нефти и газа в 2024 году угрожает высвободить почти 12 млрд тонн выбросов, которые оказывают прямое влияние на рост средней температуры планеты. Причем самые богатые страны мира, такие как США и Великобритания, лидируют в стремительном расширении добычи ископаемого топлива, несмотря на свои климатические обязательства.

Как сообщает Report на основе анализа отраслевых данных Международного института устойчивого развития (IISD), выдача новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа приведет к самому высокому уровню выбросов с 2018 года.

Между тем, компании, занимающиеся ископаемым топливом, вкладывают больше денег в разработку новых нефтегазовых месторождений, чем в любое время с момента заключения Парижского климатического соглашения 2015 года, когда правительства стран мира договорились предпринять шаги по сокращению выбросов и сдерживанию глобального потепления.

Однако, следует учесть, что самые богатые, в частности западные страны находятся в экономически лучшем положении и, в соответствии с Парижскими соглашениями, обязаны возглавить переход от ископаемого топлива к более чистым источникам энергии. Но эти страны с высокой производительностью и низкой экономической зависимостью от ископаемого топлива возглавляют последнюю буровую лихорадку, несмотря на сокращение легкодоступных запасов, выдав 825 новых лицензий в 2023 году, что является самым большим числом с начала ведения учета.

Классические "нефтяные государства", в частности Саудовская Аравия или Россия, которые сильно зависят от доходов от нефти и газа для балансирования своих бюджетов, подвергались критике за замедление действий по борьбе с климатическим кризисом. Однако такие страны, как Великобритания, США, Канада, Норвегия и Австралия, все чаще рассматриваются некоторыми экспертами как "другие нефтяные государства", учитывая, что они имеют доступ к финансовым и технологическим ресурсам, которые сделали бы энергетический переход менее разрушительным.

Хотя на мировой арене их часто изображают как лидеров в области климата, эти пять богатых стран несут ответственность за более чем две трети (67%) всех новых лицензий на добычу нефти и газа, выданных в мире с 2020 года.

На фоне этого не выдерживает критики и муссируемые в ряде западных СМИ нарративы о якобы нецелесообразности проведения международных мероприятий, форумов и дискуссий по борьбе с климатическими изменениями в ряде "неугодных" им стран. Разумеется, растущий авторитет нашей страны на международной арене, в том числе титанические усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева по продвижению "зеленой" повестки раздражают определенные круги, что и приводит к такой риторике.

В Азербайджане на уровне нормативно-правовых актов внедряются новшества, укрепляется правовая база, направленная на развитии сектора "зеленой" энергии, в этом ключе предпринимаются практические шаги. Кроме того, Азербайджан за последние годы подписал меморандумы о взаимопонимании и соответствующие соглашения с ведущими энергетическими компаниями мира. В соответствии с этими документами на суше и на море будет производиться десятки гигаваттов солнечной и ветровой энергии.

После ратификации в 1995 году Рамочной конвенции ООН по изменению климата Азербайджан присоединился к международным усилиям по смягчению негативных последствий глобального изменения климата. В соответствии со статьей 12 конвенции Азербайджан, как развивающаяся страна, каждые четыре года представляет в Секретариат конвенции отчет о своих эмиссиях. Ратифицировав наряду с конвенцией Парижское соглашение в 2016 году Азербайджанская Республика в качестве своего вклада в инициативы по смягчению последствий глобальных климатических изменений нацелилась на то, чтобы к 2030 году снизить уровень выбросов газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов по сравнению с базовым годом (1990).

Увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 24 процентов к 2026 году и до 30 процентов к 2030 году предусмотрено в Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы.

Заслуживает внимания тот факт, что за последнее десятилетие новые лицензии, выданные странами с высокой производительностью и низкой зависимостью, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию и Норвегию, в период с 2014 по 2023 год привели к выбросам парниковых газов в пять раз больше, чем все остальные страны-производители нефти и газа вместе взятые.

Только США, ставшие в последние годы крупнейшим в мире производителем нефти и газа с огромным отрывом, в 2023 году лидировали, выдав рекордные 758 новых лицензий на проекты по добыче — почти столько же, сколько за предыдущие три года вместе взятые. Общее количество прогнозируемых лицензий США на 2024 год приведет к предполагаемым 397 млн ​​тонн выбросов.

В этом году Великобритания, как следует из прогнозов, выдаст 72 лицензии на добычу нефти и газа, что приведет к выбросам в атмосферу 101 млн тонн загрязняющих веществ, способствующих потеплению планеты, что станет 50-летним максимумом. Норвегия, в свою очередь, выдаст 80 лицензий на добычу нефти и газа, что приведет к выбросам в атмосферу 771 млн тонн парниковых газов, что может стать самым большим вкладом в глобальные выбросы с 2009 года и эквивалентно выпуску на дороги 183 млн новых автомобилей с бензиновым двигателем.

Ряд экспертов по всему миру отмечают лицемерие западных стран, которые при наличии возможности сократить использование ископаемого топлива, наоборот, повышают его.

"Логическим первым шагом в "отходе" от нефти и газа является прекращение открытия новых месторождений. - сказал политический консультант IISDОливье Буа фон Курск. - Вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что геологоразведочные работы не просто продолжились после соглашения CОР28, но и усилились. Богатые страны с относительно низкой зависимостью от доходов от ископаемого топлива должны быть первыми, кто прекратит выдавать лицензии. Мы не видим этого в данных".

"Лицемерие богатых стран поражает, поскольку они продолжают вкладывать значительные средства в ископаемое топливо", - считает Директор по глобальному взаимодействию инициативы Договора о нераспространении ископаемого топлива Харджит Сингх.