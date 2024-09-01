Дадут ли "добро" казахстанцы на строительство АЭС?

В предстоящий понедельник, 2 сентября, по традиции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на совместной заседании палат Парламента с ежегодным посланием к народу страны, которое будет посвящено перспективам политического и социально- экономичес

2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит в парламенте с традиционным ежегодным обращением к народу по перспективам политического и социально- экономического развития на предстоящий период.

Ожидается, что глава государства обнародует дату общенационального референдума по строительству атомной электростанции.

Ранее во всех городах страны прошли публичные слушания, которые продемонстрировали неоднозначное отношение к вопросу в обществе.

Альтернативы АЭС - нет

Такова позиция казахстанского правительства. Минэнерго республики считает, что строительство АЭС представляется единственно верным решением для замены устаревающих энергомощностей, доставшихся республики еще со времен СССР, а также для обеспечения энергонезависимости Казахстана, который вынужден покупать электроэнергию из соседней России. С начала текущего года было закуплено 280 млн кВт/ч.

Сегодня власти Казахстана ставят перед собой амбициозные планы по дальнейшему подьему экономики путем реализации новых проектов, на что потребуются значительные объемы электроэнергии около 8 ГВт.

"Если не принять экстренные меры по строительству новых устойчивых источников энергии - ситуация может усложниться", - резюмировал на недавнем заседании правительства глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

Но общественные слушания, которые прошли во всех городах республики, показали и что в стране немало и противников АЭС. Причем, казахстанцы с опасением относятся ко всему, что связано со словом "ядерный" после трагических последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоном, где в течение 40 лет было взорвано около 500 атомных бомб.

На телемосте между специалистами из РФ и Кзахастана энергетик со стажем, имеющий опыт работы, как в отечественных, так и российских энергопредприятиях Асет Наурызбаев заявил, что проект по строительству станции республике не нужен. Аргумент - АЭС самый дорогой способ решения для энерговопросов Казахстана, не говоря уже о затратах на захоронение отходов от отработанного топлива.

"В последнее годы мы наблюдаем активное развитие источников ВИЭ в Казахстане. На аукционах по продаже энергии от ВИЭ стоимость одного Квт составляет два цента. Это в шесть раз дешевле, чем мы имеем к примеру на проекте по строительству АЭС в турецком городе Аккую. Из открытых источников мы видим, что согласно пописанному контракту на 15 лет, стоимость одного Квт от этой АЭС будет составлять 12,3 цента", - отметил Наурызбаев.

По его мнению, правительству следовало бы сфокусироваться и привлекать инвесторов на строительство целого пула источников ВИЭ, благо солнца и ветра в стране предостаточно.

"И если бы у нас проводилось бы больше аукционов по ВИЭ, то не было бы энергодефицита и планы по приоритетам в правительстве однозначно могли бы смениться",- сказал казахстанский эксперт.

Представитель от Минэнерго Казахстана Еркебулан Кожмамбетов выступил с аргументами "за".

"Да, ВИЭ в Казахстане развиваются успешно, и они присутствуют в нашей стратегии по развитию нашей энергосистемы до 2035 года. Но для такой огромной по территории страны, как Казахстан, помимо ВИЭ нужны базовые источники энергии, как угольные станции или АЭС", - сказал Кожмамбетов.

По его словам, в реальности Казахстану потребуется в будущем не одна АЭС, а целых три.

Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика ИФО" Борис Марцинкевич в этой дискуссии стал главным оппонентов Асета Наурызбаева. По его словам, попытка доказать что источники энергии ВИЭ надежнее АЭС - фальсификация.

"Необходимо брать во внимание территорию Казахстана, которая охватывает два часовых пояса, климат. И для того, чтобы развивать ВИЭ и уверять, что это дешевле, надо вначале просчитать, во сколько обойдется строительство энергосетей по всей территории, чтобы связать все источники ВИЭ между собой и с потребителями. Сильный ветер на севере, но на энергодефицитном юге его мало", - сказал Марцинкевич.

В то же время российский эксперт считает, что Казахстану необходимо развивать все виды генерации - угольную, газовую, атомную и ВИЭ. И в этом он поддержал концепцию развития энергетики, которую предлагает казахстанский Минэнерго.

"Различные виды генерации на различных источниках энергии должны дополнять друг друга, а не конкурировать с ними", - отметил Борис Марцинкевич.

"Плюсы" и "минусы" претендентов на строительство АЭС в Казахстане

По данным Минэнерго РК, в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для будущей АЭС в Казахстане из 13 компаний были отобраны четыре. Это китайская CNNC с реактором HPR-1000, корейская KHNP c реактором APR-1400, российская "Росатом" c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000, французская EDF с реактором EPR-1200. Но прежде чем отдать предпочтение той или иной технологии, необходимо изучить все детали, которых раскрыл генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

"Предложения Китая и Франции из шорт-списка нам интересны тем, что топливо, которое производится у нас на Ульбинском заводе в Усть-Каменогорске, подходит для предлагаемого ими типа реактора. Это плюс", - сказал Жантикин, отвечая на вопрос корреспондента Report.

В то же время, у французов плохая история реализации крупных проектов не только в Казахстане (завод по строительству космических аппаратов и завод солнечных батарей. – Прим. автора), но и в Финляндии, где затянули сроки строительства АЭС, а в Турции вообще закрыли проект. Это минус.

Что касается предложения Южнокорейской компании, то оно привлекательно тем, что все производство – от металлических заготовок до реакторов и турбин – сосредоточено в этой же стране.

"То есть не будет рисков в цепочке поставок комплектующих. Однако для южнокорейского типа реакторов требуется свой вид топлива. Но корейская сторона готова передать нам полную технологию производства своего топлива и даже построить завод или линию, чтобы реакторы были обеспечены собственным топливом. Но тут нам надо смотреть экономику", - отметил Жантикин.

Что касается России, то, несмотря на то, предлагаемые "Росатомом" реакторы надежны и имеют проверенную временем репутацию, но в этом проекте есть два минуса. Много комплектующих для российских проектов идут из-за рубежа и непонятно, как работать с российскими банками в условиях санкций".

На вопрос относительно трагедий на Чернобыльской АЭС и на "Фукусиме" в Японии, собеседник пояснил, что там были установлены реакторы второго поколения.

"Сейчас мы рассматриваем только поколения 3 и 3+, имеющие принципиально другие параметры безопасности", - сказал он.

По его словам, необходимо принять во внимание не только язык обучения. Есть еще и техническая документация. Так что в проекте с россиянами сказывается преимущество языка.

"С учетом того, что скоро Минэнерго должно определиться с выбором поставщика будущей АЭС, мы все сравниваем и проверяем. Для нас важно тщательно просчитать все риски", - резюмировал Тимур Жантикин.