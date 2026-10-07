В ООН рассказали о шагах Азербайджана по достижению целей устойчивого развития
- 07 октября, 2026
- 08:14
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Азербайджан в ходе общих дебатов во II комитете 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН привлек внимание к своему вкладу в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Как сообщает Report, с соответствующей речью выступил заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде.
Он отметил, что Баку вносит вклад в реализацию целей устойчивого развития как на национальном, так и на глобальном уровне.
В ходе выступления председательство Азербайджана на COP29 и проведение 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) были отмечены в числе ключевых инициатив страны в области устойчивого развития.
Было подчеркнуто, что Азербайджан также вносит вклад в продвижение устойчивого развития посредством гуманитарной помощи, технического сотрудничества, укрепления потенциала и образовательных инициатив.
Зампостпреда также указал, что реализуемые страной проекты в области развития транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры играют важную роль в укреплении межрегиональных связей.
"Эти проекты служат содействию инклюзивному экономическому росту, расширению связей между регионами и развитию устойчивых партнерств", - заявил Э. Ашрафзаде.
Делегат в своем выступлении также подчеркнул важность международного сотрудничества и партнерства для достижения целей устойчивого развития.