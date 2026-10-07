В ООН рассказали о шагах Азербайджана по достижению целей устойчивого развития

Азербайджан в ходе общих дебатов во II комитете 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН привлек внимание к своему вкладу в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Как сообщает Report, с соответствующей речью выступил заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде.

Он отметил, что Баку вносит вклад в реализацию целей устойчивого развития как на национальном, так и на глобальном уровне.

В ходе выступления председательство Азербайджана на COP29 и проведение 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) были отмечены в числе ключевых инициатив страны в области устойчивого развития.

Было подчеркнуто, что Азербайджан также вносит вклад в продвижение устойчивого развития посредством гуманитарной помощи, технического сотрудничества, укрепления потенциала и образовательных инициатив.

Зампостпреда также указал, что реализуемые страной проекты в области развития транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры играют важную роль в укреплении межрегиональных связей.

"Эти проекты служат содействию инклюзивному экономическому росту, расширению связей между регионами и развитию устойчивых партнерств", - заявил Э. Ашрафзаде.

Делегат в своем выступлении также подчеркнул важность международного сотрудничества и партнерства для достижения целей устойчивого развития.