На Окинаве после убийства местной жительницы ввели комендантский час для военных США

Командование Вооруженных сил США на Окинаве ввело комендантский час для военнослужащих после ареста морского пехотинца по обвинению в убийстве местной жительницы.

Как передает Report, об этом сообщила наземная оперативная группа морской авиации в префектуре в соцсети X.

С 12:00 7 октября до 12:00 9 октября года для всех американских военных на Окинаве вводят двухдневный период обязательного обучения правилам поведения и дисциплине, на время которого прекращаются все внеслужебные мероприятия, в том числе личные поездки за пределы баз.

После этого завершения обучения для военных на месяц введут комендантский час.

"Начиная с пятницы 9 октября, будет введен 30-дневный период размышления. <...> На этот период вводится комендантский час, а также ограничение употребления алкоголя: военнослужащим нельзя будет находиться вне базы или употреблять алкоголь с 00:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

Командование также планирует усилить контроль за поведением военных за пределами баз.

Ранее, 5 октября, полиция задержала 20-летнего американского военного по подозрению в убийстве 39-летней Анны Яги рано утром в субботу в отеле города Наха. По данным NHK, вокруг шеи женщины был обернут предмет, похожий на шнур.