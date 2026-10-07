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    На Окинаве после убийства местной жительницы ввели комендантский час для военных США

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 06:20
    На Окинаве после убийства местной жительницы ввели комендантский час для военных США

    Командование Вооруженных сил США на Окинаве ввело комендантский час для военнослужащих после ареста морского пехотинца по обвинению в убийстве местной жительницы.

    Как передает Report, об этом сообщила наземная оперативная группа морской авиации в префектуре в соцсети X.

    С 12:00 7 октября до 12:00 9 октября года для всех американских военных на Окинаве вводят двухдневный период обязательного обучения правилам поведения и дисциплине, на время которого прекращаются все внеслужебные мероприятия, в том числе личные поездки за пределы баз.

    После этого завершения обучения для военных на месяц введут комендантский час.

    "Начиная с пятницы 9 октября, будет введен 30-дневный период размышления. <...> На этот период вводится комендантский час, а также ограничение употребления алкоголя: военнослужащим нельзя будет находиться вне базы или употреблять алкоголь с 00:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

    Командование также планирует усилить контроль за поведением военных за пределами баз.

    Ранее, 5 октября, полиция задержала 20-летнего американского военного по подозрению в убийстве 39-летней Анны Яги рано утром в субботу в отеле города Наха. По данным NHK, вокруг шеи женщины был обернут предмет, похожий на шнур.

    Комендантский час Военная база США в Окинаве Япония
    ABŞ ordusu Okinavadakı hərbçilər üçün komendant saatı tətbiq edib
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