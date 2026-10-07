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    ABŞ ordusu Okinavadakı hərbçilər üçün komendant saatı tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 08:25
    ABŞ ordusu Okinavadakı hərbçilər üçün komendant saatı tətbiq edib

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Okinavadakı komandanlığı yerli sakinin qətlə yetirilməsi ittihamı ilə dəniz piyadasının həbsindən sonra hərbçilər üçün komendant saatı tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Okinava prefekturasında fəaliyyət göstərən ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun quru əməliyyat qrupunun "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verilib.

    Məlumata görə, oktyabrın 7-si saat 12:00-dan oktyabrın 9-u saat 12:00-dək Okinavadakı bütün ABŞ hərbçiləri üçün davranış qaydaları və intizamla bağlı məcburi təlim keçiriləcək. Təlim müddətində hərbçilərin bütün xidmətdənkənar fəaliyyətləri, o cümlədən bazalardan kənara şəxsi səfərləri dayandırılacaq.

    Təlim başa çatdıqdan sonra isə hərbçilər üçün bir ay müddətinə komendant saatı tətbiq ediləcək.

    "Oktyabrın 9-u cümə günündən etibarən 30 günlük düşünmə dövrü başlayacaq. Bu müddət ərzində komendant saatı tətbiq ediləcək və alkoqoldan istifadəyə məhdudiyyət qoyulacaq. Hərbçilərə saat 00:00-dan 05:00-dək bazadan kənarda olmaq və spirtli içki qəbul etmək qadağan ediləcək", - deyə məlumatda bildirilib.

    Komandanlığın hərbçilərin baza ərazisindən kənarda davranışlarına nəzarəti də gücləndirəcəyi qeyd olunub.

    ABŞ ordusu Okinava Qətl hadisəsi
    На Окинаве после убийства местной жительницы ввели комендантский час для военных США
    MiniBoss
    MiniBoss

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