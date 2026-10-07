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    Азербайджан заявил в ООН о необходимости прояснить судьбу 71 пропавшего без вести ребенка

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 05:39
    Азербайджан заявил в ООН о необходимости прояснить судьбу 71 пропавшего без вести ребенка

    Азербайджан заявил в ООН о необходимости международного сотрудничества для установления судьбы и местонахождения 71 ребенка из более чем 4 тыс. человек, пропавших без вести в начале 1990-х годов.

    Как передает Report, первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН подчеркнул, что судьба этих детей остается одной из актуальных гуманитарных проблем страны в постконфликтный период.

    Он также отметил, что еще одной серьезной угрозой остается минное загрязнение. По его словам, с 1990-х годов мины стали причиной гибели и тяжелых ранений более 3,4 тыс. человек, включая детей и молодых людей.

    Гаджиев сообщил, что в рамках программы "Великое возвращение" почти 4 тыс. учащихся получили возможность обучаться в образовательных учреждениях в 2026–2027 учебном году после возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

    Представитель Азербайджана также отметил, что в 2026 году в стране был принят новый закон "О правах ребенка", направленный на укрепление механизмов защиты детей и приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами.

    По его словам, дети составляют почти 30% населения Азербайджана, а их защита и развитие являются одним из приоритетов социальной политики государства.

    Шахрияр Гаджиев Пропавшие без вести Постоянное представительство Азербайджана при ООН
    Azərbaycan BMT-də itkin düşmüş 71 uşağın taleyinin müəyyənləşdirilməsinə çağırıb
    Azerbaijan urges UN to help determine fate of 71 missing children
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