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    В Таиланде уже в первом квартале 2027 года начнут взимать туристический сбор

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 07:04
    В Таиланде уже в первом квартале 2027 года начнут взимать туристический сбор

    Правительство Таиланда планирует начать взимание туристического сбора в размере 450 батов (около 23 азербайджанских манатов) с иностранных граждан в первом квартале 2027 года, несмотря на призывы представителей частного сектора отложить инициативу.

    Как передает Report, об этом сообщила местная газета Bangkok Post.

    По данным издания, на первом этапе решение затронет путешественников, прибывающих в страну воздушным транспортом. Ожидается, что мера будет приносить в бюджет около 8 млрд батов ($239 млн) ежегодно. Часть полученных средств направят на медицинское страхование путешественников, что позволит экономить порядка 7 млрд батов ($209 млн) государственных средств, ежегодно выделяемых на эти цели.

    Оставшиеся средства будут поступать в специальный фонд развития и модернизации туристической инфраструктуры.

    Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пхантярынворакун заявил, что практика покрытия расходов на туристов уже применяется более чем в 80 странах мира. Постоянный секретарь министерства Наттхария Тхавивонг отметила, что по итогам завершившихся 28 сентября общественных слушаний более 80% из почти 6 тыс. респондентов поддержали концепцию введения сбора, 78,3% одобрили ставку на уровне 450 батов.

    Туристическая отраль Таиланд
    Tailand xarici turistlər üçün rüsum tətbiq etməyi planlaşdırır
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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