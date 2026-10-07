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    Tailand xarici turistlər üçün rüsum tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 08:55
    Tailand xarici turistlər üçün rüsum tətbiq etməyi planlaşdırır

    Tailand hökuməti 2027-ci ilin birinci rübündən ölkəyə gələn xarici vətəndaşlardan 450 bat (təxminən 23 manat) məbləğində turist rüsumu tutmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bangkok Post" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ilkin mərhələdə yeni qayda ölkəyə hava yolu ilə gələn xarici turistlərə şamil olunacaq. Rüsumun dövlət büdcəsinə ildə təxminən 8 milyard bat (239 milyon ABŞ dolları) gəlir gətirəcəyi gözlənilir.

    Vəsaitin bir hissəsinin turistlərin tibbi sığortasının maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Bunun nəticəsində dövlətin bu məqsədlə hər il ayırdığı təxminən 7 milyard bat (209 milyon ABŞ dolları) vəsaitə qənaət ediləcəyi bildirilir.

    Rüsumdan əldə olunan vəsaitin qalan hissəsi turizm infrastrukturunun inkişafı və modernləşdirilməsi üçün yaradılacaq xüsusi fonda köçürüləcək. Tailandın turizm və idman naziri Surasak Phantyarınvorakun bildirib ki, turistlərlə bağlı xərclərin müəyyən hissəsinin onların özləri tərəfindən qarşılanması praktikası dünyanın 80-dən çox ölkəsində tətbiq olunur.

    Sentyabrın 28-də başa çatan ictimai dinləmələrin nəticələrinə əsasən, sorğuda iştirak edən 6 minə yaxın respondentdən 80 faizdən çoxunun turist rüsumunun tətbiqini dəstəklədiyini deyib. Belə ki, respondentlərin 78,3 faizi rüsumun 450 bat məbləğində müəyyənləşdirilməsini dəstəkləyib.

    Qeyd edək ki, Tailand hökumətinin bu təşəbbüsü özəl sektor nümayəndələrinin rüsumun tətbiqinin təxirə salınması ilə bağlı çağırışlarına baxmayaraq həyata keçirməyi planlaşdırdığı bildirilir.

    Xarici turistlər Tailand Krallığı Dövlət büdcəsi
    В Таиланде уже в первом квартале 2027 года начнут взимать туристический сбор
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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