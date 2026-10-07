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    В Баку и ряде регионов сегодня будут перебои со светом

    Энергетика
    • 07 октября, 2026
    • 06:38
    В Баку и ряде регионов сегодня будут перебои со светом

    В Баку, Агдере, Гёранбое, Гёйчае и Евлахе 7 октября возникнут перебои с электроснабжением.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ.

    Так, в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Исмаил бека Гутгашенлы, Мирали Сеидова, на части Парламентского проспекта и вблизи массива "Ганлы гёль".

    В поселке Биляджяри Бинагадинского района перебои с 10:00 до 16:00 будут наблюдаться на улице Худадата бека Мелик-Асланова и в новом жилом массиве.

    Кроме того, с 12:00 до 17:00 отключения будут введены в селах Ашагы Оратаг и Юхары Оратаг.

    В Гёранбойском районе с 11:00 до 16:00 света не будет в селе Йолгулулар.

    В Гёйчайском районе на вемя работ с 10:00 до 15:00 отключения будут в селах Алыкянд, Чярякя, Хюнгютлю, Халитли, Гарахыдыр, Гараман, Лякчылпаг, Маллы Шыхлы, Мырты, Ялман, Ениарх.

    В Евлахском районе света не будет в селах Ашагы Гархун и Юхары Гархун с 10:00 до 15:00.

    "После завершения плановых работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".

    Перебои с электричеством ОАО Азеришыг
    Bu gün Bakı, Ağdərə, Goranboy, Göyçay və Yevlaxın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq
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