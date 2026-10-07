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    На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 07 октября, 2026
    • 08:25
    На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    10. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

    11. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakıda 12 istiqamətdə tıxac yaranıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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