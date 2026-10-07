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    В США назвали причину отказа от наблюдателей ОБСЕ на промежуточных выборах

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 07:40
    В США назвали причину отказа от наблюдателей ОБСЕ на промежуточных выборах

    Администрация президента США Дональда Трампа не стала приглашать наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на промежуточные выборы в связи с обеспокоенностью по поводу вмешательства в выборы.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал MS NOW, это первый прецедент с 2002 года, когда представители ОБСЕ начали на постоянной основе наблюдать за всеми федеральными выборами в США.

    Представитель Госдепартамента, комментируя решение, заявил телеканалу, что ОБСЕ "должна сосредоточить свои ограниченные ресурсы на выборах, где она может оказать наибольшее влияние".

    Ожидается, что в США за выборами будут смотреть наблюдатели от министерства юстиции.

    В своем заявлении ОБСЕ прокомментировала, что решение администрации Трампа "не соответствует" обязательствам США перед другими странами-участницами ОБСЕ, в рамках которых государства-участники согласились пригласить наблюдателей на свои выборы.

    ОБСЕ также назвала решение США "достойным сожаления".

    Промежуточные выборы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ administrasiyası ATƏT-i aralıq seçkilərinə müşahidəçi kimi dəvət etməyib
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