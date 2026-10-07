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    На Тайване за неделю 44 человека умерли от гриппа

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 08:06
    На Тайване за неделю 44 человека умерли от гриппа

    На Тайване с 29 сентября по 5 октября было зарегистрировано 219 случаев тяжелого течения гриппа и 44 летальных исхода.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний острова.

    Согласно информации, это самые высокие недельные показатели за весь сезон гриппа 2025-2026 годов. На фоне сохранения максимальных недельных показателей новых случаев тяжелого течения заболевания и летальных исходов вспышка сохраняется на эпидемическом уровне.

    По-прежнему преобладают вирус гриппа типа А. На долю штамма H1N1 приходится 90,7% всех выявленных случаев заболевания.

    Согласно официальной статистике, всего в период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года на Тайване было зафиксировано 1 862 случая тяжелого течения гриппа и 378 летальных исходов.

    Большинство случаев тяжелого течения болезни пришлось на людей в возрасте 65 лет и старше или лиц с хроническими заболеваниями.

    Грипп Тайвань
    Tayvanda qripdən bir həftədə 44 nəfər ölüb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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