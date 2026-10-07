İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Tayvanda qripdən bir həftədə 44 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 08:09
    Tayvanda qripdən bir həftədə 44 nəfər ölüb

    Tayvanda sentyabrın 29-dan oktyabrın 5-dək qripin ağır gedişinə 219 yoluxma və 44 ölüm halı qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə adanın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu, 2025-2026-cı illər qrip mövsümünün əvvəlindən etibarən bir həftə ərzində qeydə alınan ən yüksək göstəricilərdir.

    Ağır qrip hallarının və ölüm sayının həftəlik maksimum səviyyədə qalması səbəbindən adada epidemioloji vəziyyətin davam etdiyi qeyd olunub.

    Məlumata görə, qrip virusunun A tipi üstünlük təşkil edir. Qeydə alınan yoluxma hallarının 90,7 faizini H1N1 ştammı təşkil edir.

    Rəsmi statistikaya əsasən, 2025-ci il oktyabrın 1-dən 2026-cı il sentyabrın 30-dək Tayvanda qripin ağır gedişinin 1 862 halı qeydə alınıb. Bu müddətdə xəstəlikdən 378 nəfər ölüb.

    Ağır xəstəlik hallarının böyük hissəsi 65 yaşdan yuxarı şəxslər və xroniki xəstəlikləri olan insanlar arasında qeydə alınıb.

    Tayvan mövsümü qrip
    На Тайване за неделю 44 человека умерли от гриппа
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti