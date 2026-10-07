Tayvanda qripdən bir həftədə 44 nəfər ölüb
- 07 oktyabr, 2026
- 08:09
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Tayvanda sentyabrın 29-dan oktyabrın 5-dək qripin ağır gedişinə 219 yoluxma və 44 ölüm halı qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə adanın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu, 2025-2026-cı illər qrip mövsümünün əvvəlindən etibarən bir həftə ərzində qeydə alınan ən yüksək göstəricilərdir.
Ağır qrip hallarının və ölüm sayının həftəlik maksimum səviyyədə qalması səbəbindən adada epidemioloji vəziyyətin davam etdiyi qeyd olunub.
Məlumata görə, qrip virusunun A tipi üstünlük təşkil edir. Qeydə alınan yoluxma hallarının 90,7 faizini H1N1 ştammı təşkil edir.
Rəsmi statistikaya əsasən, 2025-ci il oktyabrın 1-dən 2026-cı il sentyabrın 30-dək Tayvanda qripin ağır gedişinin 1 862 halı qeydə alınıb. Bu müddətdə xəstəlikdən 378 nəfər ölüb.
Ağır xəstəlik hallarının böyük hissəsi 65 yaşdan yuxarı şəxslər və xroniki xəstəlikləri olan insanlar arasında qeydə alınıb.