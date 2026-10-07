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    Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины

    Футбол
    • 07 октября, 2026
    • 05:56
    Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины

    Сборная Аргентины по футболу со счетом 3:0 обыграла команду Бенина в прощальном матче звездного нападающего южноамериканцев Лионеля Месси.

    Как сообщает Report, до начала игры на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" в Буэнос-Айресе растянули гигантскую футболку с номером Месси и надписью GRACIAS.

    На 10-й минуте встречу остановили, чтобы еще раз устроить овации 10-му номеру сборной Аргентины. В течении минуты стадион и обе команды хлопали Месси.

    Первый тайм завершился в нулевую ничью. Во второй половине игры Николас Отаменди, Нико Пас и сам Лионель Месси отметились голами, причем звезда вечера также стал автором обоих ассистов.

    Легендарный нападающий впервые сыграл за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005 года. За карьеру в сборной Месси провел 208 встреч, забил 126 голов и сделал 69 результативных передач. В ее составе он выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).

    Форвард ранее объявил о завершении выступлений за национальную команду после ЧМ-2026.

    Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу
    Messi Argentina millisində vida matçını keçirib
    Lionel Messi signs off Argentina career in style
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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