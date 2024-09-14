Армения: лазейка в санкционном режиме или экономический суицид?

17:26

Санкции, введенные Европейским Союзом (ЕС) против России, привели к серьезным изменениям в мировой экономике. Страны Запада пытаются оказать экономическое давление на Россию посредством соблюдения этих санкций. На фоне этого роль торговых отношений со странами Центральной Азии и Кавказа в российской экономике возрастает. В этом контексте особое внимание привлекает товарооборот с Арменией.

В этом материала агентство Report проводит анализ роста торговли между Арменией и Россией, причины этого и то, каким образом, Армения все еще игнорирует санкции, введенные европейскими странами.

После того, как Европейский Союз начал вводить санкции против России в 2022 году наблюдается значительный рост товарооборота Армении с Россией. При этом, основу этого роста составляет перепродажа Ереваном Москве продукции, произведенной странами Европейского Союза. Это фактически равносильно игнорированию европейских санкций. Публикации в социальных сетях ведущего эксперта Института Брукингса Робина Брукса могут служить этому доказательством. Графики в этих публикациях также демонстрируют значительный рост товарооборота между Арменией и странами Европейского Союза.

Согласно официальным статданным самой Армении, в январе-июле 2024 года товарооборот с Россией достиг 9 млрд долларов США, что в 2,4 раза больше того же периода прошлого года. Таким образом, Армения выбрала путь несоблюдения санкций и продает в Россию продукцию, поставленную из ЕС. Этот факт бросает тень на эффективность экономического давления Европейского Союза. График ниже, отражающий общие внешнеторговые связи Армении и ее торговлю с Россией, является тому доказательством.

На этом графике отражено снижение прямого экспорта между Арменией и Россией, что скорее всего направлено на то, чтобы скрыть реальный объем поставок в Россию. Ереван сократил прямой экспорт с Москвой и одновременно резко увеличил его с некоторыми другими странами. То есть Армения поставляет товары в Россию через третьи страны, а с учетом низкого производственного потенциала Армении - экспортируемые ею товары это продукция, которая поступила в Армению из Европы.

При этом Ереван не пренебрегает и прямыми экспортными операциями. Робин Брукс описывает этот процесс как торговый механизм, созданный непосредственно для уменьшения влияния санкций и получения Арменией экономической выгоды.

Заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией заявил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году составит 14-16 млрд долларов США. То есть объем товарооборота между двумя странами вырастет в 6 раз в сравнении с показателем 2022 года, когда этот показатель составлял 2,6 млрд долларов. Экспортные операции выросли с 841 млн долларов до 3,4 млрд долларов в 2023 году. Эти цифры наглядно демонстрируют тот факт, что Армения продолжает реэкспортные операции с Россией в обход международных санкций.

При этом, Армения, как отмечено выше, активно осуществляет поставку товаров в Россию не напрямую, а с использованием маршрутов через третьи страны. Один из таких маршрутов - Объединенные Арабские Эмираты. В результате за 7 месяцев 2024 года экспорт между Арменией и Россией снизился на 22,4%, до 1,6 млрд долларов США.

Теперь о цифрах по экспорту из Армении в ОАЭ. За 7 месяцев 2024 года объем экспорта из Армении в ОАЭ составил 3,95 млрд долларов США, что в 7,7 раза больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В 2023 году экспорт Армении в ОАЭ вырос в 4,2 раза, а в 2022 году - в 7,2 раза. Таким образом, с начала войны между Украиной и Россией экспорт Армении в ОАЭ увеличился в 53 раза.

А.Оверчук оценивает такие действия Армении, как показатель стратегического и экономического союзничества, и подчеркивает, что отношения между двумя странами будут углубляться.

В заключение можно отметить, что Армения, играя роль "транзитного перекрестка" для реэкспорта товаров в РФ пытается, таким образом, улучшить свое экономическое положение. Статистические данные демонстрируют рост, но путь который выбрала Армения, не имеющая собственного производства, ведет ее экономику к краху. Колоссальная зависимость от геополитической ситуации является угрозой для экономики любой страны, и Армения не исключение.