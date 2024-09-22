Лицемерие американской демократии или почему США не могут переварить реалии на Южном Кавказе

В ходе 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера Азербайджан освободил свои исконные земли, которые на фоне военной агрессии Армении почти 30 лет находились под оккупацией. Растущая военно-политическая мощь и э

В ходе 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера Азербайджан освободил свои исконные земли, которые на фоне военной агрессии Армении почти 30 лет находились под оккупацией. Растущая военно-политическая мощь и экономическое развитие Азербайджана на Южном Кавказе, похоже, еще некоторое время будут беспокоить западные страны. Весьма не странно, что выдающие себя за "колыбель демократии" страны с проармянскими законодательными органами и правительствами, в частности Франция, периодически выступают с необоснованными и предвзятыми заявлениями против нашей страны.

Очевидно, что страны Запада, экспортирующие политические кризисы, государственные перевороты и войны в разные точки мира, испытывают трудности с адекватным восприятием новой геополитической реальности на Южном Кавказе. Результатом этого и является подстрекательская позиция Запада в отношении процессов в регионе, а также нестабильная и деструктивная политика официального Еревана. Так, Армения все еще не отвечает взаимностью на мирные предложения Азербайджана, напротив, поддаваясь манипуляциям своих покровителей на Западе, затягивает время.

Западные страны под патронажем США и Франции предпринимают систематические шаги для оживления "нагорно-карабахского конфликта", выброшенного на свалку истории. Обсуждение в Конгрессе США несколько дней назад "Акта о восстановлении доходов Арцаха" в связи с "агрессией" Азербайджана в Карабахе является очередной провокацией сил, желающих вновь создать напряженность в регионе. Предложение заместителя председателя группы по армянским вопросам Конгресса США Адама Шиффа и ряда других конгрессменов о принятии "Акта о восстановлении доходов Арцаха" на 2024 год следует рассматривать скорее как угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, чем защиту прав армян, добровольно покинувших Карабах.

Если провести краткий обзор документа, то можно увидеть, что за красноречивыми заявлениями парламентариев стоит попытка обосноваться на Южном Кавказе, разумеется, использовав в качестве инструмента Ереван. Другими аргументами не объяснить пункт в документе о вооружении Армении. Не вызывает сомнения, что желание Запада вооружить Армению после того, как Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, является не чем иным, как попыткой усилить напряженность в регионе и нарушить стабильность. Подписание новых контрактов на торговлю оружием с Ереваном является практическим показателем коварных намерений США и Франции в отношении региона. Однако Армении не стоит забывать, что любая новая провокация на фоне усиливающейся азербайджанской армии приведет к катастрофическим для Еревана последствиям.

Далее в документе говорится о крупномасштабной экономической помощи Армении. Кроме того, примечательны шаги армянской диаспоры по обеспечению "финансовой форточки" для Армении через кампании, проводимые в разных странах мира. Шаги ряда государств и международных организаций, финансирующих Армению заемными средствами и инфраструктурными инвестициями, фактически косвенно используются для финансирования терроризма и реваншистских идей. Так, в последнее время часть средств, привлеченных Арменией от иностранных организаций для финансирования инфраструктурных проектов, впоследствии используется для развития транспортных коридоров, которые воспринимаются авторитетными международными организациями как опасные маршруты для наркотрафика и перевозки оружия. Следует отметить, что разработка США и их союзниками нового "плана Маршалла" для Армении в апреле этого года должна рассматриваться как продолжение "щедрой" помощи Европейского фонда мира и Агентства США по международному развитию Армении.

Все эти "инициативы" рассчитаны на "оживление" карабахской проблемы и подготовку Армении к новой войне за Карабах. Помимо всего, это формирует в Ереване несбыточную мечту, ужесточает ее позицию. Армения уже начала чаще говорить о "Нагорном Карабахе", Министерство иностранных дел и премьер-министр этой страны говорят об "этнической чистке". Армения снова начинает повторять свои старые ошибки, которые в прошлом году обусловили антитеррористические мероприятия.

Кроме того, как того просит Шифф и другие конгрессмены, все финансовые учреждения США, владеющие суверенными активами Азербайджана, должны сообщить об этих активах в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, затем в течение 60 дней после принятия закона президент США должен заблокировать операции с этими активами, а в течение 90 дней после блокировки - наложить на них арест. По их мнению, "Фонд восстановления доходов Арцаха" должен получить конфискованные активы Азербайджана и затем использовать эти средства для выплаты компенсаций "изгнанным из Арцаха" армянам, потерявшим имущество, бизнес и рабочие места в результате "военного нападения" Азербайджана. Очевидно, что это предложение означает разграбление суверенных активов государства.

Отметим, что официальный Баку неоднократно демонстрировал свою открытую и миролюбивую позицию по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона. Еще год назад в плане реинтеграции предусматривалось доведение в течение определенного времени до среднего уровня по стране физической и социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, энергетика, газ, вода, дороги, связь, мелиорация и т.д.) территорий, где проживают карабахские армяне, пакет стимулов для ускорения экономического развития в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, включая налоговые и таможенные послабления, льготные кредиты для предпринимательской деятельности, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам. Документ также предусматривал предоставление фермерам субсидий, освобождение от всех налогов, кроме земельного, льготы, охват социальными услугами и программами занятости. Кроме того, предусматривалось создать возможности для использования армянского языка с обеспечением права армян на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей, свободы вероисповедания, охраны культурных и религиозных памятников.

Одно ясно, что, несмотря на неоднократные обращения азербайджанской стороны к армянским жителям остаться в своих домах и вернуться, армяне не намерены возвращаться на суверенные территории Азербайджана. В такой ситуации "армянское покровительство" Запада вовсе не означает защиту их прав и обеспечение их мирного проживания. Это не что иное, как создание нового очага конфликта на Южном Кавказе, чтобы оказать влияние на Россию, Турцию и Иран. История показывает, какой ценой обошлось военное присутствие США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и Сирии для этих стран.

Что касается конгрессмена Шиффа, похоже ему хочется еще один орден после полученного от руководства Армении в 2021 году "Ордена Дружбы" за "защиту общечеловеческих ценностей", которые на государственном уровне попираются Ереваном.

США не должны забывать, что решающее слово в реализации всех экономических и транспортных проектов на Южном Кавказе за Азербайджаном. В настоящее время именно Азербайджан признается основной транзитной страной для доставки энергоресурсов Центральной Азии на европейские рынки альтернативным путем. В этой связи реакция Азербайджана на любую провокацию США может привести к разрушительным последствиям для Вашингтона.