Франция и ее стратегия тотальной войны ставит Европу под удар

Подготовить людей к необходимости поддержки Украины, не уточняя и не раскрывая никаких деталей.

Подготовить людей к необходимости поддержки Украины, не уточняя и не раскрывая никаких деталей.

Cудя по всему, именно такую цель преследовал глава французского государства в своем интервью каналам TF1 и France 2, чтобы снять напряжение, возникшее после пресловутой формулы "стратегической двусмысленности", и возмущения во Франции и за рубежом по поводу его неоднозначных заявлений о возможности отправки союзных войск в Украину.

"Мы наложили слишком много ограничений на наш словарный запас", - подчеркнул Макрон за несколько часов до вылета в Берлин на встречу с канцлером Олафом Шольцем, который очень хочет избежать эскалации в отношениях с Москвой и которого крайне раздражает односторонний подход Эмманюэля Макрона в последние недели.

Президент Франции и канцлер Германии должны попытаться прояснить свои взгляды и разногласия по этому вопросу во время встречи тет-а-тет, прежде чем встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Трехсторонняя встреча, которая запланирована за неделю следующего заседания Европейского совета, будет в основном посвящена войне в Украине.

"Если Россия выиграет эту войну, авторитет Европы будет сведен к нулю. Жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности в Европе. Безопасность французов там под угрозой", - заявил Макрон, указав на катастрофические последствия для цен на пшеницу и газ, а также для суверенитета.

Это очень быстрая смена позиции французского лидера в отношении войны в Украине. Изменение, которое можно описать только как лицемерие или, как это называет Макрон, "эволюцию взглядов". От "необходимости не унижать Россию" до "безграничной поддержки Киева" - его подход к этой теме не выглядит таким последовательным, как он его преподносит.

Тем временем Германия, как и Соединенные Штаты, отвергла предложение Макрона о возможном введении войск. На внутриполитической арене оппозиция полна гнева. "Эмманюэль Макрон играет в полководца, но он так небрежно говорит о жизни наших детей. Мы говорим о мире или войне в нашей стране", - заявила председатель ультраправой группы в Национальном собрании Марин Ле Пен в социальной сети X. "Эпоха глупости" (в отношении позиции Макрона), - добавил лидер "Непримиримой Франции" Жан-Люк Меленшон.

Как же Макрон оправдывает столь внезапную смену позиции? По его словам, риски возросли, причем не только для Украины, но и для всего европейского континента. Но ситуация, по мнению французских СМИ, несколько более личная.

Как неоднократно сообщали газеты Le Monde и Le Figaro, причина, по которой Макрон стал более агрессивен по отношению к России, заключается не только в необходимости снизить риски, тем более, что присутствие французских военных на Украине значительно их повысит. Французский президент считает, что Путин солгал ему и унизил его лично.

То есть все дели в личных чувствах? Возможно. Но отсутствие линии поведения в соответствии со словами, некий подход, ориентированный на двойные стандарты, постоянно всплывает как часть общей линии взглядов Макрона на геополитику и жизнь в целом.

"Ваш президент выдвигает одну идею, а к тому времени, как мы отреагировали, он уже предложил три в противоположном направлении", - пошутил португальский премьер-министр Антониу Кошта в разговоре с одним из своих французских собеседников, сообщает Le Monde. В данном случае шутка больше напоминает действительность.

В первые дни войны в Украине французские телеканалы записали пикантный момент во время переговоров между Путиным и Макроном. В нем Макрон высокомерно шутит с Путиным по поводу донецких сепаратистов, утверждая, что они не могут и никогда не будут частью минских переговоров. "Так что я не знаю, где ваш адвокат изучал право", - заявляет французский лидер под смех и аплодисменты в конференц-зале, где его советники прислушиваются к разговору.

Это мучительный вопрос и для азербайджанской общественности, которая уже давно пытается понять противоположную позицию Макрона, когда речь заходит о Карабахе. Так где же изучал юриспруденцию адвокат Макрона?

Джамал Мустафаев