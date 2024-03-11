Франко-германские разногласия ставят ЕС на грань раскола

После ряда неудачных проектов в Африке внимание Французской Республики вновь обращено на Восточную Европу и Ближний Восток. На этот раз Франция, похоже, оказалась в центре конфликта, так как ее амбиции возглавить ЕС встречены большим недовольством со сто

После ряда неудачных проектов в Африке внимание Французской Республики вновь обращено на Восточную Европу и Ближний Восток. На этот раз Франция, похоже, оказалась в центре конфликта, так как ее амбиции возглавить ЕС встречены большим недовольством со стороны Германии.

Если в начале войны в Украине французский президент был открыт для переговоров с президентом Путиным, то недавняя смена риторики указывает на другое: нынешняя повестка представляет новый план для стран Европейского союза. Он заключается в создании так называемой "стратегической двусмысленности", а именно долгосрочной стратегии с целью заставить российскую политическую элиту гадать, будет ли французское правительство открыто для отправки военных в зону боевых действий.

Изменился и тон Макрона по отношению к России. В интервью группе провинциальных газет в 2022 году Макрон заявил: "Мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход по дипломатическим каналам".

Это резко отличается от нынешнего заявления о том, что он готов отправить войска в Украину, если возникнет такая необходимость. А необходимость, по словам Эмманюэля Макрона, может возникнуть в любой момент.

Тем не менее соседи Франции насторожены. Германия, Италия и Испания открыто заявили, что не желают отправлять войска для борьбы с российскими силами. И этим франко-германские разногласия не ограничиваются, их гораздо больше.

По мнению французской прессы, то как Елисейский дворец начал дебаты о западном военном присутствии в Украине не пройдет бесследно. Германский канцлер Олаф Шольц был неприятно удивлен тем, что Макрон публично сообщил о дискуссиях, проходивших за закрытыми дверями, и весьма раздосадован тем, как он это сделал.

"Макрон сказал, что по этому вопросу не было консенсуса, но это неправда. Правда в том, что Франция оказалась в изоляции, потому что большинство участников выразили свой четкий и недвусмысленный отказ", - заявила немецкая сторона. Напротив, в Елисейском дворце заявили, что участники были полностью осведомлены о фактах и многие не высказались ни за, ни против этой перспективы, сообщает Le Monde.

В то время как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пыталась исправить отношения между сторонами, этот процесс остановился в тот же день, когда Макрон, выступая в Праге, призвал своих союзников "жить в соответствии с историей и мужеством, которое она подразумевает" и "не быть трусами".

На это отреагировал министр обороны Германии Борис Писториус: "Нам не нужны (...) дискуссии о том, что у нас больше или меньше мужества. Это не поможет решить проблемы Украины".

Основное понимание о различиях между Германией и Францией исходит из того, как принципиально различаются стратегии двух стран. Относительное их единство подверглось испытанию с первых же дней войны. "В течение недели после 24 февраля и Шольц, и Макрон утверждали, что эта война ознаменовала "смену эпох", но выводы они сделали совершенно противоположные, - объяснила Клаудия Майор, специалист по обороне из Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине в интервью французской прессе.



Если Шольц считает, что эта война свидетельствует о необходимости присутствия США в Европе, то Макрон придерживается другого подхода, заключающегося в увеличении расходов на вооруженные силы и создании армии Европейского союза, состоящих из солдат всех стран ЕС как части единой коллективной армии.

С другой стороны, убежденность Шольца в том, что США должны играть роль "зонта" в Германии и Европе в целом, не помешала ему активно инвестировать в собственные вооруженные силы, усилив идею о том, что все страны-члены ЕС должны подняться на борьбу. Единым фронтом, но самостоятельно.

Решение канцлера о реинвестировании в оборону разрушает баланс франко-германского тандема. "До войны существовало негласное разделение обязанностей между Францией и Германией: Берлин обеспечивал экономическое лидерство, в то время как Париж занимал главенствующее положение в международных вопросах и вопросах безопасности", - анализируют несколько французских источников.

"Этот негласный пакт ставится под сомнение, поскольку Шольц решил инвестировать в обе сферы, что в принципе неприемлемо для французов, - говорит один из них.- Что касается противоракетной защиты Sky Shield, то публичное заявление Шольца, сделанное без каких-либо предварительных консультаций, иллюстрирует желание немцев плыть по нашей дорожке. Шольц ничего не говорит и идет своим путем".

Итак, что же представляет собой нынешний нарратив президента Макрона в отношении России? "Германия признает, что боится эскалации, в то время как Франция хочет создать впечатление, что она не боится", - резюмирует один дипломат, который считает, что президент Макрон хотел дать понять Шольцу, что две страны не находятся в одной "лиге" после трений, возникших в последние месяцы из-за поставок оружия в Украину.

Отсутствие "страха" было продемонстрировано французами во время визита министра иностранных дел Франции в Литву на прошлой неделе. В качестве наглядного примера агрессивной внешней политики, которую проводит президент Франции или хочет, чтобы люди думали так, министр иностранных дел Стефан Сежурне открыто продолжил новую линию в соответствии с пожеланиями французского лидера.

И хотя министры стран Балтии, присутствовавшие на встрече, похвалили Францию за "нестандартное мышление", раскол внутри ЕС ощутимый.

Очевидно, что соперничество между Германией и Францией постепенно выходит из-под контроля. Немецкий лидер пытается найти необходимые инструменты для создания правильного подхода к каждому конфликту, будь то лидерство Германии в азербайджано-армянском мирном процессе или осторожный, но проактивный подход к отправке оружия в Украину (Германия является одним из лидеров наряду с Польшей). Между тем французский подход к любой конфликтной ситуации на данный момент представляется довольно разрушительным и приносящим больше вреда, чем пользы.

Трудно с уверенностью утверждать, что Франция искренне хочет помочь Украине или азербайджано-армянскому примирению, факты говорят о другом. Активность Франции в Африке привела к ее уходу с континента, а по количеству боеприпасов и оружия, отправленных Францией на Украину, она отстает от нескольких стран ЕС.

На предложение же о помощи мирному процессу на Кавказе больше никто не обращает внимания - в конце концов, возможно, что французское правительство играет в стратегию "разделяй и властвуй", при этом в основном разделяя...

Джамал Мустафаев