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Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир"

Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир" Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир".
Финансы
22 апреля 2024 г. 09:41
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт Мир

Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир".

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со слов торгового атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсена.

О первых договоренностях наладить работу карт "Мир" в Иране сообщалось в 2022 году. Сейчас на повестке уже стоит запуск пилотного проекта по приему российских платежных карт.

По его словам, внедрение новой системы требует времени, сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по "Миру".

Дипломат подчеркнул, что Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой.

Как считают эксперты, запуск обслуживания карт "Мир" может занять от трех до шести месяцев.

Сейчас карты "Мир" работают в ряде стран, включая Беларусь, Таджикистан, Абхазию, Осетию, Кубу, Венесуэлу и Вьетнам.

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