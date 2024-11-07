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ЦБА отобрал инновационные продукты для тестирования в специальном регулятивном режиме

ЦБА отобрал инновационные продукты для тестирования в специальном регулятивном режиме
Финансы
7 ноября 2024 г. 16:40
ЦБА отобрал инновационные продукты для тестирования в специальном регулятивном режиме

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) завершил оценку 21 заявки на тестирование инновационных продуктов в специальном регулятивном режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, по итогам оценки на тестирование отобраны четыре инновационных продукта.

Среди них - продукт "Переводы в криптобиржевой кошелек" от ООО PashaPay, "Криптоброкер" от ОАО Unicapital Investment Company, "Криптоплатформа" от ООО Svort и криптовалюта PortCoin от ООО Mobile Payment Solutions.

Планируется, что эти продукты будут тестироваться в ограниченных условиях под контролем ЦБА на протяжении 6 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке AMB xüsusi tənzimləmə rejimində sınaqdan keçiriləcək innovativ məhsulları müəyyən edib

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