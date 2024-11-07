ЦБА возглавит обсуждения по расширению климатического финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) возглавит обсуждения высокого уровня по расширению климатического финансирования.
Как сообщает Report со ссылкой на организацию, ЦБА проведет 14 ноября ключевое мероприятие на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования для климатических действий" в рамках Дня финансов, инвестиций и торговли.
Встреча соберет лидеров государственного и частного секторов, представителей Многосторонних банков развития и инвесторов для ускорения климатического финансирования и мобилизации ресурсов, необходимых для реализации целей Парижского соглашения и обеспечения зеленого перехода.
Мероприятие включит две ключевые панельные сессии, на которых руководители глобальных финансовых институтов представят свои позиции.
Панельная сессия "Климатическое финансирование: превращение климатических амбиций в конкретные действия" будет посвящена стратегиям расширения климатического финансирования в развивающихся странах.
Панельная сессия "Расширение климатического финансирования через глобальное взаимодействие в финансовой сфере" будет посвящена улучшению согласованности регулятивных рамок и практик, с особым акцентом на координацию между многосторонними банками развития и мировой финансовой системой.
На мероприятии будут объявлены финансовые обязательства азербайджанских банков, направленные на "озеленение" финансовой системы и ускорение зеленого перехода в стране.
Участие в мероприятии возможно только для аккредитованных в Синюю зону лиц.