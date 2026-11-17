Число сирийцев, добровольно вернувшихся из Турции после свержения режима Башара Асада в Сирии, достигло 1 515 392 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, заявил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.

Он подчеркнул, что в целом с 9 декабря 2024 года по 31 октября 2026 года 775 389 сирийцев добровольно вернулись на родину.