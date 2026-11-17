Число вернувшихся в Сирию из Турции превысило 1,5 млн
В регионе
- 17 ноября, 2026
- 14:33
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Число сирийцев, добровольно вернувшихся из Турции после свержения режима Башара Асада в Сирии, достигло 1 515 392 человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, заявил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.
Он подчеркнул, что в целом с 9 декабря 2024 года по 31 октября 2026 года 775 389 сирийцев добровольно вернулись на родину.
Türkiyədən Suriyaya qayıdanların sayı 1.5 milyonu ötüb
Number of returnees from Türkiye to Syria exceeds 1.5M
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