Türkiyədən Suriyaya qayıdanların sayı 1.5 milyonu ötüb
Region
- 17 noyabr, 2026
- 14:17
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Suriyada Bəşər Əsəd rejimi devriləndən sonra Türkiyədən könüllü qayıdan suriyalıların sayı 1 milyon 515 min 392 nəfərə çatıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu məlumatı Türkiyənin daxili işlər naziri Mustafa Çiftçi açıqlayıb.
O vurğulayıb ki, 2024-cü il dekabrın 9-dan 2026-cı il oktyabrın 31-dək 775 389 suriyalı könüllü şəkildə ölkəsinə dönüb.
Число вернувшихся в Сирию из Турции превысило 1,5 млн
Number of returnees from Türkiye to Syria exceeds 1.5M
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