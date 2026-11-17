Вдова Арифа Мирзоева поблагодарила президента Ильхама Алиева за помощь в организации похорон
- 17 ноября, 2026
- 14:47
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Вдова композитора Арифа Мирзоева - Тамара Мирзоева - выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие в транспортировке тела композитора на родину, а также за помощь в организации траурной церемонии прощания.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
Отмечается, что Тамара Мирзоева высоко оценила внимание и заботу, проявленные при проводах композитора в последний путь, и выразила благодарность за государственную поддержку, оказанную ее семье в эти трудные дни.
Отметим, что композитор, органист и пианист-импровизатор Ариф Мирзоев скончался 10 ноября 2026 года в немецком городе Фульда. Его тело доставили в Азербайджан. Мирзоев похоронен на бакинском кладбище "Гурд гапысы".