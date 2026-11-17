Вдова композитора Арифа Мирзоева - Тамара Мирзоева - выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие в транспортировке тела композитора на родину, а также за помощь в организации траурной церемонии прощания.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что Тамара Мирзоева высоко оценила внимание и заботу, проявленные при проводах композитора в последний путь, и выразила благодарность за государственную поддержку, оказанную ее семье в эти трудные дни.

Отметим, что композитор, органист и пианист-импровизатор Ариф Мирзоев скончался 10 ноября 2026 года в немецком городе Фульда. Его тело доставили в Азербайджан. Мирзоев похоронен на бакинском кладбище "Гурд гапысы".