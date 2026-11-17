В результате автомобильной аварии в Евлахском районе погибли два человека.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос карабахского бюро Report.

Сообщается, что женщина 2000 года рождения, пострадавшая в результате ДТП в Евлахском районе, 17 ноября около 09:15 была доставлена в отделение скорой медицинской помощи Евлахской районной центральной больницы уже без признаков жизни.

Еще один пострадавший мужчина скончался до прибытия медиков.

14:02

В результате автомобильной аварии в Евлахском районе два человека погибли.

Как сообщает карабахское бюро Report, ДТП зафиксировано на территории поселка Аран.

По предварительным данным, автомобиль марки Infiniti съехал на обочину дороги и опрокинулся. В результате полученных травм скончались находившиеся в автомобиле жители Нафталана Турал Алиев и Пери Масталиева.

По факту проводится расследование.