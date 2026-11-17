В Евлахе в результате опрокидывания автомобиля погибли два человека - Обновлено
- 17 ноября, 2026
- 14:36
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В результате автомобильной аварии в Евлахском районе погибли два человека.
Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос карабахского бюро Report.
Сообщается, что женщина 2000 года рождения, пострадавшая в результате ДТП в Евлахском районе, 17 ноября около 09:15 была доставлена в отделение скорой медицинской помощи Евлахской районной центральной больницы уже без признаков жизни.
Еще один пострадавший мужчина скончался до прибытия медиков.
В результате автомобильной аварии в Евлахском районе два человека погибли.
Как сообщает карабахское бюро Report, ДТП зафиксировано на территории поселка Аран.
По предварительным данным, автомобиль марки Infiniti съехал на обочину дороги и опрокинулся. В результате полученных травм скончались находившиеся в автомобиле жители Нафталана Турал Алиев и Пери Масталиева.
По факту проводится расследование.