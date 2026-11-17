Yevlaxda avtomobil aşıb, iki nəfər ölüb - Yenilənib
- 17 noyabr, 2026
- 14:26
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Yevlax rayonunda baş verən avtomobil qəzasında iki nəfər ölüb.
Bu barədə "Report"un Qarabağ bürosunun sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Yevlax rayonunda baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 2000-ci il təvəllüdlü şəxs (qadın) noyabrın 17-də saat 09:15 radələrində Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə ölü vəziyyətdə gətirilib.
Bir nəfərin isə (kişi) həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.
Yevlax rayonunda baş verən avtomobil qəzasında iki nəfər ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Aran qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata əsasən, "Infiniti" markalı avtomobilin idarəetməni itirərək yol kənarına aşması nəticəsində maşında olan Naftalan şəhər sakinləri Tural Əliyev və Pəri Məstəliyeva aldıqları xəsarətlərdən ölüblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.