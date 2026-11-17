Словакия добилась от США продления исключения для закупок российской нефти на 120 дней
- 17 ноября, 2026
- 14:58
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Словакия получила от администрации США продление на 120 дней исключения, позволяющего продолжать закупки и оплату российской нефти без риска введения американских санкций.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, этом заявила вице-премьер, министр экономики страны Дениса Сакова в соцсетях.
"Нашей целью было предотвратить ситуацию, в которой американские санкции могли бы угрожать поставкам нефти в Словакию и, следовательно, бесперебойной работе нашего нефтеперерабатывающего завода", - заявила Сакова.
По ее словам, продление исключения на дополнительные 120 дней не только повышает уверенность в стабильности поставок нефти, но и дает необходимое время для дальнейшей диверсификации источников импорта.
Первоначальное исключение было предоставлено США в октябре 2025 года сроком на один год. Его действие должно было завершиться 21 ноября.
В министерстве экономики отметили, что продление не меняет долгосрочную цель Словакии по снижению зависимости от одного поставщика нефти и диверсификации импорта за счет альтернативных источников.
Ведомство намерено продолжить соответствующие переговоры с международными партнерами.