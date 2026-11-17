Словакия получила от администрации США продление на 120 дней исключения, позволяющего продолжать закупки и оплату российской нефти без риска введения американских санкций.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, этом заявила вице-премьер, министр экономики страны Дениса Сакова в соцсетях.

"Нашей целью было предотвратить ситуацию, в которой американские санкции могли бы угрожать поставкам нефти в Словакию и, следовательно, бесперебойной работе нашего нефтеперерабатывающего завода", - заявила Сакова.

По ее словам, продление исключения на дополнительные 120 дней не только повышает уверенность в стабильности поставок нефти, но и дает необходимое время для дальнейшей диверсификации источников импорта.

Первоначальное исключение было предоставлено США в октябре 2025 года сроком на один год. Его действие должно было завершиться 21 ноября.

В министерстве экономики отметили, что продление не меняет долгосрочную цель Словакии по снижению зависимости от одного поставщика нефти и диверсификации импорта за счет альтернативных источников.

Ведомство намерено продолжить соответствующие переговоры с международными партнерами.