ABŞ Slovakiyaya Rusiya nefti ilə bağlı sanksiya güzəştini 120 gün artırıb
- 17 noyabr, 2026
- 15:26
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Slovakiya ABŞ administrasiyasının Rusiya neftinin satın alınmasını və ödənişini davam etdirməyə imkan verən güzəşt dövrünü Vaşinqton tərəfindən sanksiyaların tətbiqi riski olmadan 120 gün müddətinə uzatmasına nail olub.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat naziri Denisa Sakova sosial şəbəkələrdə bildirib.
"Məqsədimiz ABŞ sanksiyalarının Slovakiyaya neft tədarükünü və neft emalı zavodumuzun fasiləsiz işini təhdid edə biləcəyi bir vəziyyətin qarşısını almaq idi", - D.Sakova bildirib.
Onun sözlərinə görə, güzəşt dövrünün əlavə 120 gün müddətinə uzadılması nəinki neft tədarükünün sabitliyinə əminliyi artırır, həm də idxal mənbələrinin şaxələndirilməsi üçün zəruri olan vaxtla təmin edir.
Güzəştlər ilk dəfə ABŞ tərəfindən 2025-ci ilin oktyabrında bir il müddətinə verilmişdi və noyabrın 21-də qüvvədən düşməli idi.
İqtisadiyyat Nazirliyindən qeyd ediblər ki, müddətin uzadılması Slovakiyanın bir neft tədarükçüsündən asılılığının azaldılması və alternativ mənbələr hesabına idxalın şaxələndirilməsi üzrə uzunmüddətli hədəfini dəyişmir.
Qurum beynəlxalq tərəfdaşlarla müvafiq danışıqları davam etdirmək niyyətindədir.