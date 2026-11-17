Встреча с представителями Ирана для обсуждения предложений по урегулированию конфликта между США и Ираном состоится в ближайшие часы.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции.

"Сегодняшняя встреча с иранской стороной состоится в рамках посреднических усилий и обмена мнениями по текущим предложениям", - сказал он.

По словам аль-Ансари, посреднические усилия продолжаются, а предстоящая встреча призвана сблизить позиции сторон. Он также призвал США и Иран избегать любой эскалации.