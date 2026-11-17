Катар анонсировал встречу с представителями Ирана в рамках посреднических усилий
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 14:43
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Встреча с представителями Ирана для обсуждения предложений по урегулированию конфликта между США и Ираном состоится в ближайшие часы.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции.
"Сегодняшняя встреча с иранской стороной состоится в рамках посреднических усилий и обмена мнениями по текущим предложениям", - сказал он.
По словам аль-Ансари, посреднические усилия продолжаются, а предстоящая встреча призвана сблизить позиции сторон. Он также призвал США и Иран избегать любой эскалации.
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