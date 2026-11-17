Недалеко от главного железнодорожного вокзала Праги (Чехия) столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщают чешские медиа.

"Вблизи Главного вокзала столкнулись два пассажирских поезда. На месте происшествия находятся пожарные из Железнодорожной администрации, пражские пожарные и спасатели", - сообщил пресс-секретарь Железнодорожной администрации по чрезвычайным ситуациям Мартин Кавка.

Поезда столкнулись на мосту над улицей Сейфертова.

Движение поездов в направлении Высочан, Либеня и Голешовице было прервано.