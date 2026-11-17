Коллегия Министерства экономики Азербайджана утвердила "Порядок подачи и рассмотрения заявок на выплату сумм на поддержку экспорта и внутренних перевозок".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Согласно решению, выплаты сумм на поддержку экспорта и внутренних перевозок будут производиться после окончания квартала соответственно на основании заявки экспортера и продавца (грузоотправителя) за перевозки, осуществленные в течение квартала.