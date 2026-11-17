Утвержден порядок рассмотрения заявок на поддержку экспорта и внутренних перевозок
Бизнес
- 17 ноября, 2026
- 11:17
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Коллегия Министерства экономики Азербайджана утвердила "Порядок подачи и рассмотрения заявок на выплату сумм на поддержку экспорта и внутренних перевозок".
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.
Согласно решению, выплаты сумм на поддержку экспорта и внутренних перевозок будут производиться после окончания квартала соответственно на основании заявки экспортера и продавца (грузоотправителя) за перевозки, осуществленные в течение квартала.
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