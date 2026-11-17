Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Великобританией будет способствовать экономическому росту, укреплению безопасности и развитию инноваций.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман на пресс-конференции.

"Для меня большая честь быть здесь с вами всего через несколько дней после объявления о создании нашего стратегического партнерства - исторической вехи в отношениях между Великобританией и Азербайджаном. Опираясь на прочный фундамент нашей многолетней дружбы, это партнерство будет способствовать экономическому росту, укреплению безопасности и развитию инноваций, принося ощутимую пользу как гражданам Азербайджана, так и Великобритании", - сказал дипломат.